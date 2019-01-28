Хабиба оштрафовали на полмиллиона долларов и дисквалифицировали на девять месяцев

Атлетическая комиссия по делу о потасовке после UFC 229 6 октября 2018-го отстранила от боев чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Конора Макгрегора — на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч долларов.



Фото: Reuters

Отстранение Хабиба могут сократить до 6 месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга (травли в учебных заведениях. — Sports.ru).

Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов.

Сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен оплатит штрафы брата Абубабакара и спарринг-партнера Зубайры Тухугова. Также он отдаст 200 тысяч адвокату.

В общей сложности спортсмен заплатит 750 тысяч долларов.