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Хабиба оштрафовали на полмиллиона долларов и дисквалифицировали на девять месяцев

29.01.2019 21:25 — Разное | Tut.by  
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Атлетическая комиссия по делу о потасовке после UFC 229 6 октября 2018-го отстранила от боев чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Конора Макгрегора — на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч долларов.


Фото: Reuters

Отстранение Хабиба могут сократить до 6 месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга (травли в учебных заведениях. — Sports.ru).

Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов.

Сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен оплатит штрафы брата Абубабакара и спарринг-партнера Зубайры Тухугова. Также он отдаст 200 тысяч адвокату.

В общей сложности спортсмен заплатит 750 тысяч долларов.

 
 
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Атлетическая комиссия по делу о потасовке после UFC 229 6 октября 2018-го отстранила от боев чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и оштрафовала на...
 
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