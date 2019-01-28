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Хабиба оштрафовали на полмиллиона долларов и дисквалифицировали на девять месяцев
Атлетическая комиссия по делу о потасовке после UFC 229 6 октября 2018-го отстранила от боев чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Конора Макгрегора — на 6 месяцев со штрафом 50 тысяч долларов.
Отстранение Хабиба могут сократить до 6 месяцев, если он поучаствует в социальной рекламе против буллинга (травли в учебных заведениях. — Sports.ru).
Брата Хабиба Абубакара и спарринг-партнера Зубайру Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тысяч долларов.
Сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября.
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что спортсмен оплатит штрафы брата Абубабакара и спарринг-партнера Зубайры Тухугова. Также он отдаст 200 тысяч адвокату.
В общей сложности спортсмен заплатит 750 тысяч долларов.
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Атлетическая комиссия по делу о потасовке после UFC 229 6 октября 2018-го отстранила от боев чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и оштрафовала на...
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