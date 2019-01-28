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Лебедев поблагодарил «Мир» за освещение мероприятий в рамках СНГ

29.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске сегодня постпреды стран Содружества обсуждали подготовку к встрече министров иностранных дел государств. Она пройдет 5 апреля в российской столице, передает телеканал «МИР 24».

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы сотрудничества в области фундаментальных исследований, а также сохранении воинских захоронений и памятников. Кроме того, предстоит согласовать позицию стран СНГ в международных организациях.

«Не секрет, что очень многие важные вопросы принимаются в ООН, ОБСЕ и других международных структурах. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы мы здесь выступали с согласованными позициями, поддерживали друг друга», – сказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Также на встрече отметили, что в прессе необходимо более активно освещать мероприятия, которые проходят в рамках Содружества. Сейчас их, по словам главы исполкома СНГ, широко освещают белорусские СМИ и телеканал «Мир».

«Я благодарен телекомпании «Мир». Регулярно смотрю репортажи. И «МИР 24». Мне нравится контент, содержание информационных передач. И многие мои коллеги из стран СНГ отмечают, что там нет конфронтационности. Там добрый настрой, настрой на позитив», – сказал Лебедев.



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Теги: Минск
 
 
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Встреча министров иностранных дел государств Содружества пройдет 5 апреля в российской столице.
 
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