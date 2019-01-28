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Лебедев поблагодарил «Мир» за освещение мероприятий в рамках СНГ
29.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске сегодня постпреды стран Содружества обсуждали подготовку к встрече министров иностранных дел государств. Она пройдет 5 апреля в российской столице, передает телеканал «МИР 24».
Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы сотрудничества в области фундаментальных исследований, а также сохранении воинских захоронений и памятников. Кроме того, предстоит согласовать позицию стран СНГ в международных организациях.
Также на встрече отметили, что в прессе необходимо более активно освещать мероприятия, которые проходят в рамках Содружества. Сейчас их, по словам главы исполкома СНГ, широко освещают белорусские СМИ и телеканал «Мир».
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Встреча министров иностранных дел государств Содружества пройдет 5 апреля в российской столице.
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