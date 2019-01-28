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В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»
Новости Беларуси. На долгое время она лишилась наставника. А сейчас у руководства – молодой и амбициозный специалист, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мария Силич учит маленьких художников неординарному подходу к творчеству. Кроме рисунков, дети с удовольствием делают открытки, цветы и шкатулки из бумаги. Кружок работает в две смены. Возраст участников студии – от четырех лет до сорока плюс.
Мария Силич, руководитель образцовой изостудии «Шаги к творчеству» молодежного центра Жодино:
В центре всего 25 клубных объединений. Из них 5 на платной основе, 6 любительских клубов и остальные кружки и студии. Занятие можно найти на любой вкус: от искусства к йоге. Молодежный центр изменился с приходом нового молодого руководителя. Сейчас этот структура, которая развивается и расширяет географию услуг.
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Новости Беларуси. На долгое время она лишилась наставника. А сейчас у руководства – молодой и амбициозный специалист, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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