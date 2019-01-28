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В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»

29.01.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На долгое время она лишилась наставника. А сейчас у руководства – молодой и амбициозный специалист, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»

Мария Силич учит маленьких художников неординарному подходу к творчеству. Кроме рисунков, дети с удовольствием делают открытки, цветы и шкатулки из бумаги. Кружок работает в две смены. Возраст участников студии – от четырех лет до сорока плюс.

В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»

В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»

Мария Силич, руководитель образцовой изостудии «Шаги к творчеству» молодежного центра Жодино:
Сложность заключалась в том, что поскольку студия раньше не существовала, не было детей. Поэтому начинали с того, что набирали детей, размещали объявления на афишах. Как-то так 18 человек и набралось. Очень многие стали звонить и проситься к нам в студию. Начинаем делать первые шаги в конкурсной деятельности. Сейчас проходит республиканский конкурс «Здравствуй, мир». Мы будем в нем принимать участие.

В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»

В центре всего 25 клубных объединений. Из них 5 на платной основе, 6 любительских клубов и остальные кружки и студии. Занятие можно найти на любой вкус: от искусства к йоге. Молодежный центр изменился с приходом нового молодого руководителя. Сейчас этот структура, которая развивается и расширяет географию услуг.

В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»

В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»

В Жодино возобновила работу изобразительная студия «Шаги к творчеству»
 
 
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Новости Беларуси. На долгое время она лишилась наставника. А сейчас у руководства – молодой и амбициозный специалист, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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