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Пожар в общежитии Молодечно: из здания эвакуировали 62 человека
Новости Беларуси. 62 человека эвакуировали из общежития в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Причина – возгорание мусоропровода здания. Задымление увидела дежурная и позвонила по номеру 101.
Пожар оперативно локализовали и ликвидировали спасатели, пострадавших нет. Предварительная версия происшествия –неосторожное обращение с огнем.
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Новости Беларуси. 62 человека эвакуировали из общежития в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причина – возгорание мусоропровода здания....
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