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Пожар в общежитии Молодечно: из здания эвакуировали 62 человека

29.01.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 62 человека эвакуировали из общежития в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в общежитии Молодечно: из здания эвакуировали 62 человека

Причина – возгорание мусоропровода здания. Задымление увидела дежурная и позвонила по номеру 101.

Пожар в общежитии Молодечно: из здания эвакуировали 62 человека

Пожар оперативно локализовали и ликвидировали спасатели, пострадавших нет. Предварительная версия происшествия –неосторожное обращение с огнем.

Пожар в общежитии Молодечно: из здания эвакуировали 62 человека
 
 
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Новости Беларуси. 62 человека эвакуировали из общежития в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причина – возгорание мусоропровода здания....
 
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