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Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?
Новости Беларуси. Начать собственный бизнес – дело ответственное и непростое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но когда уверенность в своих силах непоколебима – возможно все. Герой нашего следующего сюжета доказал это на личном примере.
Несколько лет назад Владимир с женой поменяли прописку: из Украины переехали в Беларусь. Инженер-электронщик по образованию, без работы парень не остался. Но всегда хотелось большего, в плане развития. В январе 2018 года обратился в райисполком, а уже в марте получил субсидию. Самым сложным звеном в цепи оказалось ожидание.
Владимир Минов, индивидуальный предприниматель:
И он начал. В тот же день зарегистрировал ИП. В торговом центре арендовал скромный уголок – всего 4 квадратных метра. Этого, конечно, мало для всей техники и рабочих инструментов. Но достаточно для удачного старта.
Камилла Шах, СТВ:
О своей работе Владимир, кажется, может говорить вечно. Большой мир микросхем его манил с детства. Заработок зависит от сезона. В «хороший» месяц «чистыми» выходит до девятисот рублей. И чем сложнее ремонт, признается мастер, тем интереснее.
Владимир Минов:
Всего же за 2018 год Ошмянский райисполком выдал 4 субсидии будущим предпринимателям. Кроме ремонта бытовой техники, в графе «вид деятельности» значатся: отделочные работы, дневной уход за детьми и розничная торговля одеждой.
Мирослав Саросек, председатель Ошмянского районного исполнительного комитета:
В райисполкоме подвели итог интересной статистики: на каждого безработного приходится более 10 вакансий. И такая ситуация наблюдается практически по всей стране. Как говорится, было бы желание.
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Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?
Новости Беларуси. Начать собственный бизнес – дело ответственное и непростое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но когда уверенность в своих силах...
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