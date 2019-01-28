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Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

29.01.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Начать собственный бизнес – дело ответственное и непростое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но когда уверенность в своих силах непоколебима – возможно все. Герой нашего следующего сюжета доказал это на личном примере.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

Несколько лет назад Владимир с женой поменяли прописку: из Украины переехали в Беларусь. Инженер-электронщик по образованию, без работы парень не остался. Но всегда хотелось большего, в плане развития. В январе 2018 года обратился в райисполком, а уже в марте получил субсидию. Самым сложным звеном в цепи оказалось ожидание.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

Владимир Минов, индивидуальный предприниматель:
Был солнечный день. Позвонили, сказали, одобрили субсидию. Правда, сказали, что в Гродно надо будет съездить на обучение по индивидуальному предпринимательству. Ну как? Радостно! Потому что, наконец, ура, уже место было подготовлено – начинай работать.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

И он начал. В тот же день зарегистрировал ИП. В торговом центре арендовал скромный уголок – всего 4 квадратных метра. Этого, конечно, мало для всей техники и рабочих инструментов. Но достаточно для удачного старта.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

Камилла Шах, СТВ:
Владимир получил субсидию – 2000 рублей. И за каждый потраченный рубль надо было отчитаться. Самыми дорогостоящими покупками оказались кассовый аппарат – 300 рублей, и паяльная станция – 350.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

О своей работе Владимир, кажется, может говорить вечно. Большой мир микросхем его манил с детства. Заработок зависит от сезона. В «хороший» месяц «чистыми» выходит до девятисот рублей. И чем сложнее ремонт, признается мастер, тем интереснее.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

Владимир Минов:
Я могу саморазвиваться. Работа творческая, интересная. Разные задачи бывают. Бывают легкие, бывают очень сложные. Если клиент согласен, у меня были аппараты, с которыми я возился по 3 месяца, чтобы найти неисправность.

Всего же за 2018 год Ошмянский райисполком выдал 4 субсидии будущим предпринимателям. Кроме ремонта бытовой техники, в графе «вид деятельности» значатся: отделочные работы, дневной уход за детьми и розничная торговля одеждой.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

Мирослав Саросек, председатель Ошмянского районного исполнительного комитета:
Если в масштабах района можно судить, что это не такое уж большое количество, большой эффект, но это 4 человека, 4 семьи, получили возможность начать свое дело, развивать какой-то маленький собственный проект и могут служить примером другим.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

В райисполкоме подвели итог интересной статистики: на каждого безработного приходится более 10 вакансий. И такая ситуация наблюдается практически по всей стране. Как говорится, было бы желание.

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?

Вчера – безработный, сегодня – предприниматель. У кого больше шансов получить субсидию на развитие собственного дела?
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Начать собственный бизнес – дело ответственное и непростое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но когда уверенность в своих силах...
 
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