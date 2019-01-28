Высокопоставленный российский чиновник найден мертвым в Москве

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РИА Новости

По предварительным данным, он покончил с собой, отметили в правоохранительных органах столицы.В столичном главке СК России сообщили, что по факту смерти мужчины ведется проверка.возглавил "Дальспецстрой" в октябре 2014 года, сменив на этой должностиХризмана и еще несколько сотрудников "Дальспецстроя" подозревают в причастности к хищению 1,8 миллиарда рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный.Савин занимал пост главы "Дальспецстроя" до марта 2015 года. Затем он перешел на должность заместителя начальника предприятия, однако уже в апреле, занимавший в то время должность вице-премьера, потребовал его увольнения из-за того, что Савин скрыл проблему с невыплатой зарплаты работникам космодрома. Возмущение Рогозина также вызвало то, что одновременно Савин устроил на работу жену, выплатив ей за месяц 800 тысяч рублей.