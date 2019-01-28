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Высокопоставленный российский чиновник найден мертвым в Москве

29.01.2019 21:48 — Разное | UDF  
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Фото: Игорь Агеенко / ТАСС
На улице Привольная в Москве в воскресенье вечером было обнаружено тело бывшего руководителя "Дальспецстроя" Дмитрия Савина, передает РИА Новости.

По предварительным данным, он покончил с собой, отметили в правоохранительных органах столицы.

В столичном главке СК России сообщили, что по факту смерти мужчины ведется проверка.

Дмитрий Савин возглавил "Дальспецстрой" в октябре 2014 года, сменив на этой должности Юрия Хризмана.

Хризмана и еще несколько сотрудников "Дальспецстроя" подозревают в причастности к хищению 1,8 миллиарда рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный.

Савин занимал пост главы "Дальспецстроя" до марта 2015 года. Затем он перешел на должность заместителя начальника предприятия, однако уже в апреле Дмитрий Рогозин, занимавший в то время должность вице-премьера, потребовал его увольнения из-за того, что Савин скрыл проблему с невыплатой зарплаты работникам космодрома. Возмущение Рогозина также вызвало то, что одновременно Савин устроил на работу жену, выплатив ей за месяц 800 тысяч рублей.

 
 
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На улице Привольная в Москве было обнаружено тело бывшего руководителя "Дальспецстроя".
 
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