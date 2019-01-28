ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолет экстренно сел в Сочи после нападения пассажира на стюардессу

29.01.2019 21:44 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Лайнер авиакомпании «Россия» летел из Санкт-Петербурга в Анталью.

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Анталью, экстренно сел в Сочи из-за драки на борту. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники.

«Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей», — сказал собеседник «Интерфакса».

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина нанес стюардессе травмы и от того, насколько тяжелыми их признают врачи, будет зависеть решение о привлечении виновника к административной или уголовной ответственности.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» РБК сообщили, что самолет вынужденно сел в Сочи из-за «деструктивного поведения» одного из пассажиров.

«Пассажир с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников и представлял угрозу экипажу и другим пассажирам. По прибытии в аэропорт Сочи пассажир передан правоохранительным органам», — пояснил представитель авиакомпании.

«Он был пьян и неадекватен», — сказала очевидец Мила Карасева. Она подтвердила, что пассажир ударил стюардессу. По ее словам, пострадавшая не получила сильной травмы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови снятого с рейса пассажира, которым оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга. По словам Волк, в настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой в отношении задержанного будет принято решение в соответствии с законодательством России.

Рейс FV5863 Санкт-Петербург — Анталья вылетел из Пулково в 10:15 мск, сообщается на сайте аэропорта. Самолет пролетел над европейской частью России, но над Черным морем развернулся и приземлился в аэропорту Сочи в 13:35 мск, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лайнер авиакомпании "Россия" летел из Санкт-Петербурга в Анталью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция распродаёт старые машины по баснословной цене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика