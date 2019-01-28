Самолет экстренно сел в Сочи после нападения пассажира на стюардессу

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Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Анталью, экстренно сел в Сочи из-за драки на борту. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники.— сказал собеседникИсточникв правоохранительных органах уточнил, что мужчина нанес стюардессе травмы и от того, насколько тяжелыми их признают врачи, будет зависеть решение о привлечении виновника к административной или уголовной ответственности.В пресс-службе авиакомпании «Россия»сообщили, что самолет вынужденно сел в Сочи из-за «деструктивного поведения» одного из пассажиров.пояснил представитель авиакомпании.— сказала очевидец. Она подтвердила, что пассажир ударил стюардессу. По ее словам, пострадавшая не получила сильной травмы.Официальный представитель МВД Россиисообщила, что медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови снятого с рейса пассажира, которым оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга. По словам Волк, в настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой в отношении задержанного будет принято решение в соответствии с законодательством России.Рейс FV5863 Санкт-Петербург — Анталья вылетел из Пулково в 10:15 мск, сообщается на сайте аэропорта. Самолет пролетел над европейской частью России, но над Черным морем развернулся и приземлился в аэропорту Сочи в 13:35 мск, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.