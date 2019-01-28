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Милиция распродаёт старые машины по баснословной цене

29.01.2019 21:42 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Знаменитые новые Geely, которые давно являются популяризированной моделью автомобиля в Беларуси, добрались и до белорусской милиции.

На данный момент милиция решила полностью обновить свой автопарк, а все старые, гниющие машины будут заменены новыми Geely.

Однако, это не самая топовая информация, как оказалось, старые авто выставлены на продажу. Главным посредником в этом деле выступает РУП «Белспецконтракт», так как все продажи осуществляются через них.

Стоит отметить, что сейчас каталог предприятия содержит 13 машин ВАЗ-21144 со специальной окраской, которые раньше служили в подразделениях МВД Республики Беларусь. Данные авто – 2008-2009 г. в., а их износ составляет примерно 90%. Но несмотря на это, за каждую милицейскую машину хотят выручить баснословную сумму денег – от Br1223 до Br1350.

Когда цена за аналогичный автомобиль, только с более лучшим качеством, составляет примерно 1500 – 2000 долларов.

 
 
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Знаменитые новые Geely добрались и до белорусской милиции.
 
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