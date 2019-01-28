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Виктория Азаренко планирует сыграть в матче Мировой группы Германия — Беларусь

29.01.2019 21:42 — Разное | Интерфакс  
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выразила желание сыграть за сборную Беларуси в выездном матче Мировой группы против команды Германии, который пройдет 9-10 февраля в Брауншвейге.

"Да, я планирую принять участие. Не знаю, поставят меня играть или нет. Очень рада, что у нас сейчас огромный... не то что резерв, но девочки так поднялись в рейтинге, показывали такие хорошие результаты с последнего раза, когда я играла в Кубке федерации. Поэтому буду очень рада снова находиться в команде", — сказала Азаренко после победы в первом круге на турнире в Санкт-Петербурге. Слова теннисистки приводит "Прессбол".

 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко выразила желание сыграть за сборную Беларуси в выездном матче Мировой группы против команды Германии, который пройдет...
 
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