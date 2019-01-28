Как с февраля в Беларуси изменятся размеры пособий семьям, воспитывающим детей

С 1 февраля в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) и среднемесячной заработной платы (СЗП) работников в республике за IV квартал 2018 г. увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка — Br362,46 (35 % СЗП), на второго и последующего ребенка — Br414,24 (40 % СЗП), на ребенка-инвалида до 3 лет — Br466,02 (45 % СЗП).

Размер единовременного пособия при рождении первого ребенка увеличится до 2 169 руб. (10 БПМ), второго и последующих детей — Br3 036,60 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит Br216,90 (100 % БПМ).

Вслед за ростом БПМ до Br108,45 возрастет ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.

Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (кроме ребенка-инвалида), составит Br108,45, на ребенка-инвалида — Br151,83.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с I и II степенью утраты здоровья до исполнения 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения 3 лет вырастет до Br216,90, с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет — Br260,28. Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, будет полагаться в размере Br151,83.

Источник: Агентство " Минск-Новости " со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.