Лукашенко распорядился оказать господдержку духовным учебным заведениям БПЦ

В рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви президент Беларуси Александр Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении в 2019 году Br905,4 тыс. аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей, сообщили в пресс-службе главы государства.

Деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений. При этом Минской духовной академии выделят Br180,4 тыс., Минской духовной семинарии - Br337,3 тыс., Витебской духовной семинарии - Br216,9 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии - Br170,8 тыс.

Объемы выделяемых средств определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них.

Расходы были рассчитаны министерством финансов на основании постановления министерства труда и социальной защиты от 21 января 2000 года № 6 "О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций", указа президента Беларуси от 6 сентября 2011 года № 398 "О социальной поддержке обучающихся", а также с учетом прогнозируемого в 2019 году роста тарифной ставки первого разряда.