Беларусь и Украина намерены существенно увеличить товарооборот

Беларусь и Украина рассчитывают увеличить товарооборот в полтора раза. Об этом во вторник говорили Александр Лукашенко и представитель Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, сообщает телеканал «МИР 24».

«Важнейший показатель – рост торгового оборота на 18,6%. Этому надо порадоваться. Наши планы по увеличению торгового оборота совпадают. Планируется их нарастить до восьми миллиардов», – отметил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

«Восемь миллиардов – это был наш лучший показатель. Сегодня чуть больше, чем 5,5. Это, конечно, не наш уровень, мы можем прирастать, и мы к этому стремимся», – подчеркнул президент Беларуси.

Евгений Марчук также поблагодарил Александра Лукашенко за содействие в проведении переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.