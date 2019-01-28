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Беларусь и Украина намерены существенно увеличить товарооборот

29.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Украина рассчитывают увеличить товарооборот в полтора раза. Об этом во вторник говорили Александр Лукашенко и представитель Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, сообщает телеканал «МИР 24».

«Важнейший показатель – рост торгового оборота на 18,6%. Этому надо порадоваться. Наши планы по увеличению торгового оборота совпадают. Планируется их нарастить до восьми миллиардов», – отметил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук.

«Восемь миллиардов – это был наш лучший показатель. Сегодня чуть больше, чем 5,5. Это, конечно, не наш уровень, мы можем прирастать, и мы к этому стремимся», – подчеркнул президент Беларуси.

Евгений Марчук также поблагодарил Александра Лукашенко за содействие в проведении переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.



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Теги: Минск
 
 
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Планы двух стран обсудили в Минске Александр Лукашенко и представитель трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.
 
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