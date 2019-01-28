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О погоде в цифрах. Уровень снежного покрова в Гомеле в три раза превысил среднестатистические показатели
Новости Беларуси. В экстремальных условиях оказались гомельские коммунальщики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уровень снежного покрова в самом Гомеле в три раза превысил средние многолетние значения, характерные для этого периода. Правда, до абсолютного рекорда еще далеко. В 1967 году высота снежной «подушки» в Гомеле достигла 59 сантиметров. Есть ли шансы побить рекорд, выяснял Александр Добриян.
Последние штрихи. После снегопада двор снова в идеальном состоянии. Зинаида Германенко четверть века в коммунальном хозяйстве. Говорит: такие зимы – настоящее испытание на прочность.
Зинаида Германенко, работник по комплексной уборке дворовой территории:
В бой с сугробами в Гомеле ежедневно вступают не менее полутысячи человек. С природой спорить нелегко. В этом году снежный покров на юго-востоке страны установился на месяц раньше обычного – еще 15 ноября – и с тех пор полностью ни разу не разрушался. Вслед очередным за снегопадом растут снежные валы на городских клумбах.
Снежная ситуация у коммунальщиков на контроле в круглосуточном режиме. Пока нештатных ситуаций не допущено.
Сергей Былинский, первый заместитель генерального директора Гомельского ЖКХ:
Очистка городских улиц – занятие не из дешевых. Кузов снега обходится бюджету в 80 рублей.
Александр Добриян, СТВ:
Если для города снег – это всегда большие расходы, то в сельской местности наоборот. Снежная шапка на полях – залог хорошего урожая.
Роман Лысяков, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству Гомельского облисполкома:
Оттепель начавшаяся на юго-востоке страны сутки назад продлится минимум до пятницы. Прогнозируются даже дожди. Так что пышная снежная шапка может действительно изрядно пострадать.
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О погоде в цифрах. Уровень снежного покрова в Гомеле в три раза превысил среднестатистические показатели
Новости Беларуси. В экстремальных условиях оказались гомельские коммунальщики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Уровень снежного покрова в самом...
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