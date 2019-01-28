Пост негодования в адрес работников Мусороперерабатывающего завода Бреста

Можно ли разместить "письмо негодования" в адрес Брестского Мусороперерабатывающего завода, в полномочия которого (за очень не маленькие деньги), входит вывоз мусора из частного сектора???



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29 января 2019 года, придя с работы, обнаружил у своей калитки ну очень большую "бяку". Служба санэпидемстанции трактовала бы это, как нарушение каких-то там СаНпинов. И антисанитарное состояние прилегающей территории, за что кстати штраф, для юр.лица - от 10 базовых величин.



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А кому пожаловаться, если такую антисанитарию под окнами частного сектора делают те, кто по долгу службы должен с этим бороться?

Кто понесет наказание - владелец дома, аккуратно выкативший мусорный бак к калитке, или нерадивые сборщики (уборщики) от Мусороперерабатывающего завода, которые не в состоянии донести пакет из бака до своей машины, не высыпав содержимое на землю?



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Очень прошу отозваться заинтересованных или просто неравнодушных граждан - как с этим бороться?