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Пост негодования в адрес работников Мусороперерабатывающего завода Бреста

29.01.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Можно ли разместить "письмо негодования" в адрес Брестского Мусороперерабатывающего завода, в полномочия которого (за очень не маленькие деньги), входит вывоз мусора из частного сектора???


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62990.php

Пост негодования в адрес работников Мусороперерабатывающего завода Бреста

29 января 2019 года, придя с работы, обнаружил у своей калитки ну очень большую "бяку". Служба санэпидемстанции трактовала бы это, как нарушение каких-то там СаНпинов. И антисанитарное состояние прилегающей территории, за что кстати штраф, для юр.лица - от 10 базовых величин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62990.php

Пост негодования в адрес работников Мусороперерабатывающего завода Бреста Пост негодования в адрес работников Мусороперерабатывающего завода Бреста

А кому пожаловаться, если такую антисанитарию под окнами частного сектора делают те, кто по долгу службы должен с этим бороться?

Кто понесет наказание - владелец дома, аккуратно выкативший мусорный бак к калитке, или нерадивые сборщики (уборщики) от Мусороперерабатывающего завода, которые не в состоянии донести пакет из бака до своей машины, не высыпав содержимое на землю? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62990.php

Пост негодования в адрес работников Мусороперерабатывающего завода Бреста

Очень прошу отозваться заинтересованных или просто неравнодушных граждан - как с этим бороться?

 
 
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