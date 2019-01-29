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В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды

29.01.2019 23:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. О том, что в районе Орловской кто-то тонет в Свислочи, сегодня утром сообщили очевидцы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды

Животное оказалось практически на середине реки, подобраться к собаке сотрудники МЧС смогли на лодке. Хозяев хвостатого на берегу не оказалось.

В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды

Кроме того, несколько дней назад информацию об этой собаке разместили в социальных сетях. Неравнодушные горожане искали дом потерявшегося животного. Поиск хозяев сотрудники МЧС начали с проверки номера на ошейнике. Такие жетоны для домашних животных выдают коммунальные службы.

В районе улицы Орловской спасатели помогли тонущей собаке выбраться из воды
 
 
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Новости Беларуси. О том, что в районе Орловской кто-то тонет в Свислочи, сегодня утром сообщили очевидцы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  ...
 
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