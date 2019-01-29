ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С улиц Минска уберут несанкционированную рекламу

29.01.2019 22:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Незаконной рекламы в Минске не будет. За две недели город планирует избавиться от наружных конструкций, которые портят внешний вид столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

С улиц Минска уберут несанкционированную рекламу

К слову, мониторинг ведется в режиме нон-стоп, специалисты ежедневно обследуют улицы города, в том числе и подъезды домов, столбовые сооружения. Благодаря этому незаконная реклама навсегда исчезла с асфальта, кроме того практически убрали так называемые плакатницы.

С улиц Минска уберут несанкционированную рекламу

Сейчас в Минске более 17 тысяч законной наружной рекламы. Для того, чтобы у бизнесменов не возникло проблем, необходимо получить разрешение в столичной мэрии.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Незаконной рекламы в Минске не будет. За две недели город планирует избавиться от наружных конструкций, которые портят внешний вид столицы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пост негодования в адрес работников Мусороперерабатывающего завода Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика