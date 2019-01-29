Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц

Новости Беларуси. СТВ ищет новые лица. От ведущих требуется четкая дикция, хорошее знание белорусского и русского языков, от репортеров – креативная подача и умение работать в разных условиях.

Корреспондент Вероника Белозарович пообщались с теми, кто каждый день становится ближе к телезрителю.





Таким его помнит зритель, а было это лет 13 назад. Тогда еще молодой журналист пришел покорять «Столичное телевидение». Сегодня же Сергей Манько – не только лицо канала…





Но и голова всего коллектива службы вещания на Минск и Минскую область. Как и в эфире, он уверенно руководит рабочим процессом, по традиции с утра раздает темы для съемок.









Сергей Манько, заведующий службой вещания на Минск и Минскую область Дирекции информационного вещания:

Чтобы быть хорошим ведущим, нужно разбираться во всем, нужно писать себе тексты. Именно таких людей мы ищем.









А эта темноглазая брюнетка из записи утренней передачи в прямом смысле запрыгнула в студию «Минщины». Сейчас Алена Чернявская подбирает свой очередной наряд для вечернего эфира.





К прямому эфиру Алена шла долго и упорно. Три года работы корреспондентом, и вот она, мечта детства, стала совсем близко. Девушку пригласили на роль ведущей.









Алена Чернявская, ведущая программы «Минщина»:

Каждый прямой эфир – это как полет в космос. Ты в ухе слышишь, как тебе считают – три, два, один. Поехали. И чувствуешь, как сердце начинает стучать.





Сегодня телеканал в поиске новых лиц. Главное – четкая дикция, владение как русским, так и белорусским языком, и, конечно, желание работать, в том числе и над собой. Кстати, об этом не понаслышке знают корреспонденты СТВ.





Ее называют мастером перевоплощений, ведь жизни героев всех своих сюжетов Анастасия Дехтяр проживает сама.





Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:

Например, ты можешь подоить корову, можешь побыть слесарем. Я даже однажды управляла машиной (да простят меня военные) Тор-М2.





Оставаться интересным для телезрителя Дмитрию Бояровичу уже много лет помогают креатив и желание всегда быть в движении.





Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

Если вы творческий человек, приходите. Вы здесь найдете огромные возможности, огромное поле для самореализации.





Вероника Белозарович, СТВ:

Попасть в прямой эфир мечтают, пожалуй, многие. Ведь магия телевидения завораживает буквально с первых секунд нахождения здесь, в студии.