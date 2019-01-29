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Дорога в кадр или как стать знаменитым. Телеканал СТВ в поиске новых лиц
Новости Беларуси. СТВ ищет новые лица. От ведущих требуется четкая дикция, хорошее знание белорусского и русского языков, от репортеров – креативная подача и умение работать в разных условиях.
Корреспондент Вероника Белозарович пообщались с теми, кто каждый день становится ближе к телезрителю.
Таким его помнит зритель, а было это лет 13 назад. Тогда еще молодой журналист пришел покорять «Столичное телевидение». Сегодня же Сергей Манько – не только лицо канала…
Но и голова всего коллектива службы вещания на Минск и Минскую область. Как и в эфире, он уверенно руководит рабочим процессом, по традиции с утра раздает темы для съемок.
Сергей Манько, заведующий службой вещания на Минск и Минскую область Дирекции информационного вещания:
А эта темноглазая брюнетка из записи утренней передачи в прямом смысле запрыгнула в студию «Минщины». Сейчас Алена Чернявская подбирает свой очередной наряд для вечернего эфира.
К прямому эфиру Алена шла долго и упорно. Три года работы корреспондентом, и вот она, мечта детства, стала совсем близко. Девушку пригласили на роль ведущей.
Алена Чернявская, ведущая программы «Минщина»:
Сегодня телеканал в поиске новых лиц. Главное – четкая дикция, владение как русским, так и белорусским языком, и, конечно, желание работать, в том числе и над собой. Кстати, об этом не понаслышке знают корреспонденты СТВ.
Ее называют мастером перевоплощений, ведь жизни героев всех своих сюжетов Анастасия Дехтяр проживает сама.
Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:
Оставаться интересным для телезрителя Дмитрию Бояровичу уже много лет помогают креатив и желание всегда быть в движении.
Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:
Вероника Белозарович, СТВ:
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