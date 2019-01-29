Павел Гриб, которого ФСБ похитила в Беларуси, находится «на грани жизни и смерти»





Павел Гриб в зале суда





По словам Денисовой, 20-летний Гриб «находится на грани жизни и смерти». Ему срочно нужна операция на сердце, его состояние здоровья «сверхкритично». Медики нашли у Гриба ряд тяжелых заболеваний, но администрацией СИЗО его состояние здоровья игнорируется.





Денисова добавила, что политзаключенного не обеспечивают полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также негативно влияют на его состояние здоровья жесткие условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание.







24 августа 2017 года Павел Гриб был похищен работниками ФСБ в Гомеле , куда парень приехал, чтобы встретиться со знакомой девушкой. ФСБшники вывезли его в Смоленскую область. «Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Потом повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом – к следователю», – рассказывал украинец на суде.

Белорусская сторона факт пересечения Грибом границы подтвердила и добавила, что никаких претензий к нему не возникло, но сведения о похищении молодого человека в Гомеле никак не прокомментировала. Позже суд Краснодара сообщил, что постановление об аресте Павла Гриба была вынесено 17 октября (то есть до того, как произошло пересечение белорусской границы), он был в международном розыске по обвинению в терроризме. Сейчас украинец находится в Краснодарском СИЗО.

По версии российских спецслужб, Павел Гриб, который был связан с украинскими националистами, предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на школьной линейке. Украина считает преследование Гриба политическим, а обвинения сфабрикованными.

Евросоюз признал, что ФСБ незаконно похитила Павла Гриба.







