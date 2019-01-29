ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Гриб, которого ФСБ похитила в Беларуси, находится «на грани жизни и смерти»

29.01.2019 22:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого российские власти обвиняют в подготовке теракта, находится в критическом состоянии. Об этом заявила украинская омбудсмен Людмила Денисова, передает "Белсат".


Павел Гриб в зале суда 

По словам Денисовой, 20-летний Гриб «находится на грани жизни и смерти». Ему срочно нужна операция на сердце, его состояние здоровья «сверхкритично». Медики нашли у Гриба ряд тяжелых заболеваний, но администрацией СИЗО его состояние здоровья игнорируется.

Денисова добавила, что политзаключенного не обеспечивают полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также негативно влияют на его состояние здоровья жесткие условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание.


24 августа 2017 года Павел Гриб был похищен работниками ФСБ в Гомеле, куда парень приехал, чтобы встретиться со знакомой девушкой. ФСБшники вывезли его в Смоленскую область. «Мне на голову натянули капюшон, погрузили в микроавтобус и вывезли в лес. Били по ногам и в живот, снимали это на камеру; забрали документы и обратный билет. Потом повезли в какой-то спортивный зал. Помню, там была шведская стенка. Меня грозились повесить на нее вверх ногами. К рукам привязали гири. В туалет водили, но не давали ни пить, ни есть. А уже потом – к следователю», – рассказывал украинец на суде.

Белорусская сторона факт пересечения Грибом границы подтвердила и добавила, что никаких претензий к нему не возникло, но сведения о похищении молодого человека в Гомеле никак не прокомментировала. Позже суд Краснодара сообщил, что постановление об аресте Павла Гриба была вынесено 17 октября (то есть до того, как произошло пересечение белорусской границы), он был в международном розыске по обвинению в терроризме. Сейчас украинец находится в Краснодарском СИЗО.

По версии российских спецслужб, Павел Гриб, который был связан с украинскими националистами, предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на школьной линейке. Украина считает преследование Гриба политическим, а обвинения сфабрикованными.

Евросоюз признал, что ФСБ незаконно похитила Павла Гриба.



 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого российские власти обвиняют в подготовке теракта, находится в критическом состоянии. Об этом заявила украинская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Белорусы устали работать за $200
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика