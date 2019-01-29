Эксперт: Белорусы устали работать за $200





«Белсат» . Даже официальная статистика свидетельствует: в Беларуси увольняют больше, чем принимают на работу. По данным Белстата, в прошлом году организации уволили почти 715 с половиной тысяч работников, а приняли на работу на 42 тысячи человек меньше, пишет





Николай Масловский, экономист, блогер:





«Картофель меняют на нефть, обмен не удается. Государственные предприятия ничего нового не придумали, один ПВТ спасти всю страну не может. Люди некоторые – из разговоров с ними – устали работать за 200 долларов, за 400 рублей».





Работников увольняли в таких областях, как строительство, финансы и страхование, в сельском, лесном, рыбном хозяйствах, в научной и технической деятельности, в промышленности и образовании. А вот информация и связь в прошлом году оказались в плюсе – здесь людей набирали больше, чем увольняли. Кроме этого, в прошлом месяце работодатели активно принимали на работу специалистов оптовой и розничной торговли, культуры, а также работников сферы услуг временного проживания и питания. В декабре в экономике было занято 4 миллиона 336 тысяч человек, годом ранее – почти на 10 тысяч больше.









Сергей Антусевич, заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов:





«Портрет работника, которого чаще всего увольняют. По нашим наблюдениям, это женщины после 40-50 лет. Им намного труднее конкурировать на рынке труда, намного труднее находить работу и устраиваться. […] У нас есть большая проблема с мобильностью, люди просто не готовы менять свое рабочее место, уезжать из Беларуси. Что делать белорусам, которые потеряли работу? – Естественно, ее надо искать, смотреть объявления, быть конкурентоспособным. Естественно, что работа всегда есть, но какая это работа? Насколько она соответствует образованию, требованиям этого человека? Естественно, чтобы не стать «тунеядцем», нужно принять какие-то меры: или уезжать из страны, или продолжать бороться за себя?»