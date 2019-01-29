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В Слуцке пенсионерка пришла за пенсией, а ей сказали, что она умерла

29.01.2019 21:52 — Разное | Партизан  
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Бабушка два часа доказывала банковским работникам, что живая.



Пожилая сельчанка из деревни Омговичи Слуцкого района не смогла получить пенсию из-за того, что банк заблокировал ее счет «ввиду смерти вкладчика», информирует kurjer.info.

77-летней женщине дважды работники банка отказывали в получении выплат, объясняя ситуацию блокировкой счета. Оба раза пенсионерку сопровождала родственница, которая и рассказала журналистам об этой неразберихе.

Впервые пенсионерку ошарашили на кассе в декабре 2018 года, тогда женщина предъявила паспорт и предположила, что из-за недавней смерти супруга возникла путаница. Оператор пошла на встречу и сняла деньги со счета, куда зачисляется пенсия сельчанки. И вот 28 января ситуация повторилась.


– Счет заблокирован по причине смерти вкладчика, – произнесла кассир, глядя прямо на пенсионерку.

В этот раз сельчанке потребовалось два часа, чтобы доказать, что она жива, и получить наконец-то свои деньги. За это время у бабушки подскочило давление и разболелась голова, но больше всего она переживает, что ситуация повторится…

 
 
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Бабушка два часа доказывала банковским работникам, что живая.
 
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