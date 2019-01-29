ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СБУ: Среди российских наёмников в Судане сражаются двое белорусов

29.01.2019 21:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
СБУ Украины опубликовала данные о полутора сотни российских наёмников из "ПВК Вагнера", доказывающие принадлежность этой неофициальной структуры к военной разведке Вооружённых сил РФ.


ssu.gov.ua

Для этого анализировались более тысячи паспортов вагнеровцев, которые прилетали в африканские страны, их оформляли централизованно в Москве, где и документы российских агентов "Петрова" и "Боширова". Среди российских наёмников в Судане сражаются двое белорусов. Это 38-летний Алексей Берговин и 29-летний Александр Ступницкий.  Раньше они воевали против украинских войск на Донбассе, передает "Еврорадио".

СБУ отмечает, что в "командировки" в Африку направляли только россиян, белорусов, граждан Молдовы и нескольких самопровозглашённых республик.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СБУ Украины опубликовала данные о полутора сотни российских наёмников из "ПВК Вагнера", доказывающие принадлежность этой неофициальной структуры к военной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция распродаёт старые машины по баснословной цене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика