СБУ: Среди российских наёмников в Судане сражаются двое белорусов

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Для этого анализировались более тысячи паспортов вагнеровцев, которые прилетали в африканские страны, их оформляли централизованно в Москве, где и документы российских агентов "Петрова" и "Боширова". Среди российских наёмников в Судане сражаются двое белорусов. Это 38-летний Алексей Берговин и 29-летний Александр Ступницкий. Раньше они воевали против украинских войск на Донбассе, передает