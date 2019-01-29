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СБУ: Среди российских наёмников в Судане сражаются двое белорусов
СБУ Украины опубликовала данные о полутора сотни российских наёмников из "ПВК Вагнера", доказывающие принадлежность этой неофициальной структуры к военной разведке Вооружённых сил РФ.
ssu.gov.ua
Для этого анализировались более тысячи паспортов вагнеровцев, которые прилетали в африканские страны, их оформляли централизованно в Москве, где и документы российских агентов "Петрова" и "Боширова". Среди российских наёмников в Судане сражаются двое белорусов. Это 38-летний Алексей Берговин и 29-летний Александр Ступницкий. Раньше они воевали против украинских войск на Донбассе, передает
СБУ отмечает, что в "командировки" в Африку направляли только россиян, белорусов, граждан Молдовы и нескольких самопровозглашённых республик.
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СБУ Украины опубликовала данные о полутора сотни российских наёмников из "ПВК Вагнера", доказывающие принадлежность этой неофициальной структуры к военной...
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