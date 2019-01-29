Будьте внимательны: по автодорогам страны пройдет бронетехника









«В рамках проведения мероприятий комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил с 29 до 30 января 2019 года ряд подразделений, привлекаемых к проверке, будут выполнять учебно-боевые задачи, в том числе связанные с перемещением гусеничной и колесной техники по автодорогам республиканского значения в Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской и Минской областях», – заявили в Минобороны.





Напомним, 29 января в соответствии с решением министра обороны Беларуси Андрея Равкова началась «комплексная» проверка боевой готовности белорусской армии.









Министерство обороны проверяет оперативный и тактический уровень военных органов, механизированные и танковые части, подразделения сил спецопераций, а также войска технического и тылового обеспечения.





В рамках проверки планируется призвать из запаса около 1400 человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций.





Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций.