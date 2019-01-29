Белорусская оппозиция в Брюсселе обсудит «дело Золотовой», риски для суверенитета Беларуси и выборы





Фото: Facebook Алексея Янукевича





Белорусскую делегацию в Брюсселе представляют (слева направо): глава Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Виталий Римашевский, депутат Анна Канопацкая, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич, замглавы БСДП («Грамада») Ирина Вештард, экс-глава ОГП Анатолий Лебедько, замглавы БНФ Алексей Янукевич. В Брюссель также отправились представители кампании «Говори правду».





Замглавы БНФ Алексей Янукевич на заседании рабочей группы по Беларуси в Европарламенте планирует говорить о необходимости в «гораздо более активном сопротивлении кремлевской дезинформации, пропаганде и распространению фейковых новостей», необходимости более активного включения Беларуси в европейские и трансатлантические программы безопасности и изменений в избирательном законодательстве.





Анатолий Лебедько у себя в Facebook написал, что хочет во время заседания поднять вопросы о необходимости честных и свободных выборов в Беларуси по стандартам ОБСЕ, о «рисках и угрозах для суверенитета Беларуси», «деле Марины Золотовой» и внутренней политике белорусских властей.









«Радыё Свабода» один из лидеров Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, белорусские оппозиционеры расширили тезисы своих выступлений и хотят в Брюсселе обсудить и новое постановление правительства о стоимости услуг милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий. Кроме того, как сообщилодин из лидеров Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский, белорусские оппозиционеры расширили тезисы своих выступлений и хотят в Брюсселе обсудить и новое постановление правительства о стоимости услуг милиции, расходов на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий.





Помимо участия в дискуссии, представители ОГП, БХД и «За Свободу» проведут встречи с представителями Европейской народной партии и чиновниками Еврокомиссии, которые курируют «Восточное партнерство».





«Евронест» — парламентская ассамблея Восточного партнерства, в которой участвуют представители Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы, Украины и Беларуси.