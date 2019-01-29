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"Зачем платить работникам деньги, если можно их уволить и требовать с них деньги, как с тунеядцев?"

29.01.2019 22:12 — Разное | UDF  
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Фото: © CC0
За прошлый год в Беларуси уволили более 715 тысяч человек. В Байнете народ интересуется: сколько из них чиновников и милиционеров?

По данным Белстата, за 2018 год взяли на работу почти на 42 тысячи человек меньше.

«Классно придумана схема. Зачем государству платить работникам деньги, если можно их уволить и требовать с них деньги, как с тунеядцев. За это даже трёх шнобелевских премий мало», — с сарказмом заметил пользователь дискуссионной площадки talks.by.

«Скоро в раю останутся только менты — сторожить золотой толчок, и идеологи — неустанно нахваливать табор», — высказался один из форумчан.

По мнению другого участника дискуссии, каждое предприятие обязано создавать своим работникам условия, при которых им не захочется прыгать с места на место. Он не исключает, что возможно в сложившейся ситуации есть логика: вначале сокращают рабочие места и получают премии, а затем создают новые места и снова получают премии.


Романчук: полмиллиона белорусов уедут из страны

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в Фейсбуке отмечает, что статистика Белстата о количестве уволенных и принятых на работу – это главное, что мы должны знать про так называемую социальную ориентацию белорусской модели Совок/Госплан.

Он приводит данные, согласно которым за 2015-2018 гг. рабочая сила в Беларуси сократилась на 134,8 тысяч. В здоровой экономике происходит наоборот, подчеркивает эксперт.

По мнению Романчука, Беларуси нужна мощная встряска.

– Если катарсис не начать сверху, с того места, где была создана эта самая система управления, то Беларусь очистится, как минимум, от 500 тысяч здоровых, трудолюбивых белорусов, – прогнозирует экономист. – Они уедут. Будут создавать ценность для других страна. Будут пару раз в год одевать вышиванки, 25 марта кричать у себя на кухнях, в парках чужих стран «Жыве Беларусь!»

А здесь будут доживать 3 миллиона пенсионеров, коммерческие структуры детей и внуков нынешних VIP-распорядителей чужого, несколько предприятий ВПК, диггеры калия, а также пару миллионов хуторян, которые вросли в свои дачи и огороды.

 
 
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