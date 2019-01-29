"Зачем платить работникам деньги, если можно их уволить и требовать с них деньги, как с тунеядцев?"

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Романчук: полмиллиона белорусов уедут из страны

По данным Белстата, за 2018 год взяли на работу почти на 42 тысячи человек меньше.с сарказмом заметил пользователь дискуссионной площадки— высказался один из форумчан.По мнению другого участника дискуссии, каждое предприятие обязано создавать своим работникам условия, при которых им не захочется прыгать с места на место. Он не исключает, что возможно в сложившейся ситуации есть логика: вначале сокращают рабочие места и получают премии, а затем создают новые места и снова получают премии.Руководитель научно-исследовательского центра Мизесав Фейсбуке, что статистика Белстата о количестве уволенных и принятых на работу – это главное, что мы должны знать про так называемую социальную ориентацию белорусской модели Совок/Госплан.Он приводит данные, согласно которым за 2015-2018 гг. рабочая сила в Беларуси сократилась на 134,8 тысяч. В здоровой экономике происходит наоборот, подчеркивает эксперт.По мнению Романчука, Беларуси нужна мощная встряска.– прогнозирует экономист.