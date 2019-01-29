Ургант разбился в ДТП



Иван Ургант. Фото: www.globallookpress.com

Актер отметил январский отпуск вместе с супругойи детьми в Соединенных Штатах. Во время отдыха он решил покататься по американскому городу на велосипеде. Внезапно мужчина, который ехал перед ним на джипе, совершил опасный маневр, иупал. Он серьезно повредил руку и теперь вынужден носить специальный фиксатор для запястья.– цитирует телеведущего "Вокруг ТВ".Напомним, в Америке живет 18-летняя дочь Натальи от первого брака. Девочка по имени Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в престижном учебном заведении Parsons. Известно, что Иван Ургант относится к ребенку как к родному. В середине января он разместил в своем Instagram совместные фотографии, сделанные во время баскетбольного матча.