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Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в Могилёве. Итоги первого соревновательного дня
Новости Беларуси. В Могилеве стартовал Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Чтобы отправиться на континентальный форум, атлетам необходимо не только побеждать, но и выполнять квалификационные нормативы. В беге на 60 метров с барьерами, Эльвира Герман повторила свое личное достижения, показав результат 8 секунд, спортсменка смогла пройти дистанцию на 10 сотых лучше норматива. А от рекорда на этой дистанции установленного Алиной Талай, Эльвиру отделяют пока 15 тысячных.
В первый соревновательный день спортсмены разыграли 19 комплектов наград. В стартовый день был зафиксирован юниорский рекорд. Толкатель ядра Олег Томашевич отправил снаряд на 19 метров и 73 сантиметра. Этот результат позволил юному спортсмену стать Чемпионом Беларуси среди взрослых.
30 января второй соревновательный день, где титулы и награды будут разыграны в 13-и дисциплинах.
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Новости Беларуси. В Могилеве стартовал Открытый Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в помещениях, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Попытать спортивное...
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