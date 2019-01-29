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Воспитанники ДЮСШ по футболу «Городея» — вторые на республиканском турнире по мини-футболу  «Baranovichi Cup».

30.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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26-27 января в   г. Барановичи состоялся республиканский турнир по мини-футболу  «Baranovichi Cup» среди юношей 2007-2008 г.р.  с участием семи команд.

На этом турнире ДЮСШ по футболу «Городея» представляли воспитанники опытного тренера Евгения Платуна: Евгений Осмольский, Арсений Плютинский, Матвей Кривко, Алексей Кийко, Юлиан Малахвей, Никита Бокун, Илья Валетов, Александр Чернобай, Сергей Зарембо и Артём Буко (на фото).

По итогам двух дней соревнований, одержав 4 победы и получив 2 поражения, «городейчата» заняли 2 место в республиканском турнире по мини-футболу  «Baranovichi Cup»!, 1 место в соревновании завоевала команда «Барановичи», 3-е — «СДЮШОР Белоозерск».

Лучшим вратарём турнира заслуженно признан наш  земляк Евгений Осмольский. Евгений награжден памятной статуэткой, а команда — кубком от организаторов турнира.Воспитанники ДЮСШ по футболу «Городея» — вторые на республиканском турнире по мини-футболу  «Baranovichi Cup».
Воспитанники Евгения Платуна — вторые на республиканском турнире по мини-футболу  «Baranovichi Cup».

Ольга МАРЧЕНКО.


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26-27 января в   г. Барановичи состоялся республиканский турнир по мини-футболу  «Baranovichi Cup» среди юношей 2007-2008 г.р.  с участием семи команд.
 
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