Воспитанники ДЮСШ по футболу «Городея» — вторые на республиканском турнире по мини-футболу  «Baranovichi Cup».

Поделитесь с друзьями











26-27 января в г. Барановичи состоялся республиканский турнир по мини-футболу «Baranovichi Cup» среди юношей 2007-2008 г.р. с участием семи команд.

На этом турнире ДЮСШ по футболу «Городея» представляли воспитанники опытного тренера Евгения Платуна: Евгений Осмольский, Арсений Плютинский, Матвей Кривко, Алексей Кийко, Юлиан Малахвей, Никита Бокун, Илья Валетов, Александр Чернобай, Сергей Зарембо и Артём Буко (на фото).

По итогам двух дней соревнований, одержав 4 победы и получив 2 поражения, «городейчата» заняли 2 место в республиканском турнире по мини-футболу «Baranovichi Cup»!, 1 место в соревновании завоевала команда «Барановичи», 3-е — «СДЮШОР Белоозерск».

Лучшим вратарём турнира заслуженно признан наш земляк Евгений Осмольский. Евгений награжден памятной статуэткой, а команда — кубком от организаторов турнира.

Воспитанники Евгения Платуна — вторые на республиканском турнире по мини-футболу «Baranovichi Cup».

Ольга МАРЧЕНКО.