Недетский характер детской проблемы

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В настоящее время в мире, в том числе в Республике Беларусь, наблюдается устойчивый рост противоправных деяний, связанных с педофилией и оборотом детской порнографии, а также иных преступлений сексуального характера, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних.

Наблюдаемая общемировая проблема педофилии и детской порнографии не обошла стороной и Республику Беларусь.

Статистика преступлений из года в год неуклонно растет, практически ежедневно в электронных СМИ появляется информация о громких преступлениях, которые совершают педофилы. Также наблюдается внутрисемейное сексуальное насилие.

По результатам проведенного анализа оперативной обстановки на территории Минской области установлено, что в течение последних пяти лет, а, именно, с 2013 года, количество противоправных деяний, связанных с педофилией, увеличилось практически в 3 раза (с 63 до 172), по республике — с 389 до 873. С одного в 2017 году до семи в 2018 году возросло количество преступлений, связанных с половой неприкосновенностью в отношении несовершеннолетних, в Несвижском районе.

Значительный рост данного вида преступлений в очередной раз подтвердил их латентность, что позволяет виновному лицу длительное время оставаться вне поля зрения ОВД, а несовершеннолетним жертвам подвергаться дальнейшему насилию.

С развитием информационных технологий педофилы получили серьезный инструмент — доступную в любое время и практически в любом месте неконтролируемую площадку (Интернет) для поиска и первоначальной обработки будущих жертв, увеличивая и без того высокую степень латентности таких преступлений.

Как показывает анализ, жертвами педофилов, в первую очередь, становятся дети из неблагополучных семей, детских домов, интернатов, в связи с чем, с целью раннего выявления признаков сексуального насилия несовершеннолетних органами внутренних дел акцент делается на тесном взаимодействии с учреждениями образования и здравоохранения области.

Потерпевшим реабилитационную психологическую помощь оказывают сотрудники социальных педагогических центров отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов, а также неправительственные общественные организации и объединения.

Владимир ИВАНИСЕНЯ,

начальник ИДН Несвижского РОВД, майор милиции.

Юрий СЛИВЕЦ,

старший оперуполномоченный группы НиПТЛ Несвижского РОВД,

капитан милиции.