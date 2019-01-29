Как работает Google Pay и когда он появится в Беларуси

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Сервис работает на технологии беспроводной передачи данных малого радиуса: именно таким образом данные карты передаются продавцу. Система дает возможность загрузить данные о банковских картах на мобильное устройство. Для совершения платежа необходимо поднести платежное устройство к терминалу оплаты и задержать его до завершения транзакции .

Сервис уже не один год работает во многих странах мира. Myfin.by решил разобраться, запустят ли в Беларуси Google Pay и стоит ли этого ожидать в ближайшем будущем.

Google Wallet – Android Pay – Google Pay

Предшественник Google Pay – электронная платежная система Google Wallet, которую запустили в США в мае 2011 года. Она была рассчитана на смартфоны с операционной системой Android, которые также работают на технологии беспроводной передачи данных.

Android Pay стартовал уже в сентябре 2015 года. Эта система хранила данные кредитовых и дебетовых карт пользователей. С помощью сервиса можно было совершать как реальные, так и виртуальные платежи.