|
В Минске выпустили серию печатной продукции к Евроиграм
30.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В июне этого года в Беларуси пройдут
Из печати вышли книги об истории белорусского спорта, трехтомная энциклопедия, посвященная Янке Купала, календари и детские книги.
Также появился путеводитель по Минску на английском и русском языках. В нем не только подробно рассказывают о городе, но и показывают маршруты к спортивным объектам. Для удобства пользования на страницах разместили QR коды.
Эти и другие книжные новинки Беларуси будут представлены на ежегодной международной книжной выставке, которая откроется в начале февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Книжные новинки Беларуси будут представлены на ежегодной международной книжной выставке, которая откроется в начале февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)