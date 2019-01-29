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В Минске выпустили серию печатной продукции к Евроиграм

30.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В июне этого года в Беларуси пройдут Вторые Европейские игры. К этому событию белорусское издательство подготовило ряд полезных книг и приятных сувениров, передает телеканал «МИР 24».

Из печати вышли книги об истории белорусского спорта, трехтомная энциклопедия, посвященная Янке Купала, календари и детские книги.

Также появился путеводитель по Минску на английском и русском языках. В нем не только подробно рассказывают о городе, но и показывают маршруты к спортивным объектам. Для удобства пользования на страницах разместили QR коды.
 
«Тираж – более 11 тысяч экземпляров. И более десяти тысяч из них уже доставлены в наши дипломатические представительства, в консульства за рубежом. В основном, конечно, это европейские страны, то есть те, которые будут участвовать в Европейских играх. Мы ожидаем, что именно оттуда к нам будут направляться гости. И интерес к Беларуси, к Минску в преддверии Игр возрастает», – рассказала ведущий специалист фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Людмила Фокеева.

Эти и другие книжные новинки Беларуси будут представлены на ежегодной международной книжной выставке, которая откроется в начале февраля.



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Теги: Минск
 
 
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Книжные новинки Беларуси будут представлены на ежегодной международной книжной выставке, которая откроется в начале февраля.
 
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