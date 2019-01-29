В ЕЭК приступили к работе над Межгосударственной программой по космосу

В Евразийской экономической комиссии приступили к рассмотрению вопросов развития сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере космоса. На заседании, в частности, обсудили тему предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли, сообщается на сайте Комиссии.

​«Нам необходимо в кратчайшие сроки доработать и внести на рассмотрение Межправительственного совета полностью проработанную и согласованную межгосударственную программу по космосу. Хочу особо подчеркнуть, что Комиссия готова оказывать поддержку на пути достижения нашей общей цели», – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин.

Министр также отметил, что в этом направлении была проделана большая работа.

«Уже в ближайшее время руководство и граждане наших стран увидят интеграционный эффект и пользу от реализации этого проекта», – подчеркнул он.

По итогам мероприятия принято решение, что координировать работу по подготовке Межгоспрограммы будет Межгосударственная рабочая групп. Кроме того, был намечен план работ, который предусматривает в 2019 году доработку и внутригосударственное согласование проекта Межгосударственной программы.

Добавим, в состав рабочей группы программы входят представители национальных космических агентств на уровне заместителей руководителей ведомств, представители научных и промышленных организаций в сфере космических технологий, учредители техплатформы и сотрудники ЕЭК.