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В ЕЭК приступили к работе над Межгосударственной программой по космосу
30.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Евразийской экономической комиссии приступили к рассмотрению вопросов развития сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере космоса. На заседании, в частности, обсудили тему предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли, сообщается на сайте Комиссии.
«Нам необходимо в кратчайшие сроки доработать и внести на рассмотрение Межправительственного совета полностью проработанную и согласованную межгосударственную программу по космосу. Хочу особо подчеркнуть, что Комиссия готова оказывать поддержку на пути достижения нашей общей цели», – отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин.
Министр также отметил, что в этом направлении была проделана большая работа.
«Уже в ближайшее время руководство и граждане наших стран увидят интеграционный эффект и пользу от реализации этого проекта», – подчеркнул он.
По итогам мероприятия принято решение, что координировать работу по подготовке Межгоспрограммы будет Межгосударственная рабочая групп. Кроме того, был намечен план работ, который предусматривает в 2019 году доработку и внутригосударственное согласование проекта Межгосударственной программы.
Добавим, в состав рабочей группы программы входят представители национальных космических агентств на уровне заместителей руководителей ведомств, представители научных и промышленных организаций в сфере космических технологий, учредители техплатформы и сотрудники ЕЭК.
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По итогам мероприятия было решено, что координировать работу по подготовке Межгоспрограммы будет Межгосударственная рабочая группа.
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