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Врачи назвали самые бесполезные лекарства

30.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Врачи назвали самые бесполезные лекарства

Сегодня аптеки полны препаратов из серии «лекарства с недоказанной эффективностью», производители которых не проводят серьезных научных проверок своей продукции. Есть медикаменты, которые фактически ничего не лечат, имея при этом весьма внушительный ценник.

«Лекарства-пустышки на рынке появляются потому, что люди верят в чудо, а фармацевтические компании работают по принципу «спрос рождает предложение». Во многом из-за наивности и глупости на рынке появляются «чудодейственные» таблетки, которые к доказательной медицине не имеют никакого отношения», - высказался по этому поводу врач, кандидат медицинских наук Олег Белый.

В частности, малоэффективными эксперт счел такие известные средства, как корвалол и валокордин. Пол словам специалиста, данные препараты обладают лишь мягким успокоительным действием, причем эффективным не для всех, и опытный кардиолог не станет их использовать для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Также не содержит в себе никаких особых лекарственных веществ валидол. При интенсивных болях в сердце нужна настоящая лекарственная поддержка, а не этот препарат, заявил эксперт.

К бесполезным он причислил и препараты для лечения дисбактериоза и нормализации желудочной или кишечной флоры, содержащие в себе разные виды бактерий. Многие научные исследования говорят о бесполезности подобных средств – вместо их покупки лучше нормализовать питание, чаще употреблять молочные и кисло-молочные продукты.

Имуностимуляторы также не производят хоть сколь-нибудь заметного целебного эффекта на организм. Более того, некоторые ученые считают, что иммуностимулирующие препараты могут быть вредны, поскольку нарушают естественную выработку собственных защитных компонентов в организме.

Помимо указанных, в перечень препаратов, чей целебный потенциал слишком низок, чтобы можно было говорить об их эффективности при лечении, вошли средства для защиты печени «гепатопротекторы» (например, эссенциале), морская вода, вобэнзим, зеленка и оциллококцинум.

 
 
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Сегодня аптеки полны препаратов из серии «лекарства с недоказанной эффективностью», производители которых не проводят...
 
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