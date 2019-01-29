Королевские манеры, или почему желать приятного аппетита неприлично





Сколько раз вы заливались краской, нащупав во рту кость, или не могли совладать с плавающим в чае лимоном. На 10 нескромных вопросов отвечает международный эксперт по этикету Альбине Холговой.

Прочитав эти правила, вы сможете сравниться в манерах с самой герцогиней Кембриджской… И уж точно не ударить в грязь лицом под пристальным взглядом нового кавалера. Итак:

— Нужно ли желать приятного аппетита?

— Приятного аппетита желать не принято ровно, как и говорить «Будьте здоровы», поскольку вежливый человек и вовсе не заметит, что кто-то чихнул. Что же до «приятного аппетита», то с запретом в Советском Союзе молиться перед едой это выражение пришло на смену «Отче наш». И не несет никакой смысловой нагрузки.

— Что делаем с тканевой и бумажными салфетками?

— Садясь за стол, мы раскладываем тканевую салфетку на коленках. Ее же используем, если нужно промокнуть губы. А вот к бумажным салфеткам за весь обед мы не притрагиваемся. Они понадобятся только в случае, если на столе что-то разольется.

— Как следует есть суп, салат?

— С супом все понятно! Его мы едим ложкой, но есть важный нюанс. Каким бы вкусным не был суп, доедать его до конца нельзя… Причина – стук ложки о тарелки! С салатом сложнее. К примеру, листья салата резать нельзя, а лишь сминать их кусочком хлеба, накалывая на вилку. А вот дабы отведать по всем правилам небезызвестный салат-оливье, придется тренироваться не один Новый год! Пользоваться вилкой как лопаточкой в данном случае неправильно. Зеленый горошек, кубики колбаски и картофеля мы должны накалывать на вилку.

— Как мешать чай?

— Над этим вопросом мы уж точно не ломаем голову: рука автоматически перемещает ложку по часовой стрелке, что к слову, неправильно. Двигать ложкой мы должны «назад-вперед», точно маятник. Это поможет избежать звуков от соприкосновения чашки и ложки. Кроме того, мы не пьем чай с лимоном, плавающим точно спасательный круг, а извлекаем цитрус ложкой на край блюдца. Кусковой сахар при отсутствии щипцов берем кончиками пальцев.

— Что делать, если в рот попала кость?

— Тут все просто. Не нужно стараться выплюнуть кость на вилку или, чего хуже, этой же вилкой пытаться ее достать во рту. Кость по правилам этикета мы убираем от губ кончиками пальцев и оставляем на краю блюда.

— Где оставлять приборы при смене блюд?

— В тарелке. В случае же, если обед мы уже закончили, оставляем приборы по диагонали: если сравнивать со стрелкой, то вилка и нож должны указывать на пять часов. А салфетку кладем справа от тарелки.

Если вилка или нож упали на пол…

— Не поднимаем, а сразу зовем официанта.

– Как позвать официанта?

— Самый простой способ – встретиться с официантом глазами. Для опытного работника ресторана этого будет достаточно, чтобы подойти к столику. В других случаях можно просто сделать жест рукой.

— Как спросить: «Где туалет?»

— Тут все просто. Не нужно даже придумывать хитроумные названия, как «Дамская комната». Достаточно спросить: «Где я могу помыть руки?»

– А как же платье?

— И наконец о нашем, о девичьем – о платьях. Любопытно, но длинное платье девушка может надеть в ресторан только в сопровождении мужчины. Во всех же остальных случаях лучше ограничиться коктейльным.