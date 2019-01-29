Латышам разрешили получать пенсии покойных супругов. Теперь в стране свадебный бум среди пенсионеров

Как рассказывает руководитель отдела ЗАГС Озолниекского края Лаура Гаспаровича, интерес пенсионеров к вступлению в брак стал проявляться в прошлом году. Заинтересованных среди сеньоров больше, чем ранее, сообщает портал skaties.lv.

В Министерстве юстиции Латвии также указывают на рост числа заключенных браков. Пока трудно прогнозировать, как на общей статистике отразятся молодожены пенсионного возраста. Но они активно интересуются возможностью официального оформления отношений, в том числе без свидетелей. Такая инициатива уже подана на рассмотрение в Сейм.

С 1 января 2019 года в случае смерти пенсионера его овдовевший супруг сможет получать половину пенсии умершего. Правда, этим правом смогут воспользоваться только получатели латвийской пенсии по возрасту, инвалидности или выслуге лет.

Пособие выплачивается только вдовцам и не распространяется на бывших супругов (после развода) или на пары, которые живут в незарегистрированных отношениях.

Автоматически такое пособие не выплачивается, овдовевший супруг обязан обратиться в Государственное агентство социального страхования в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Срок выплаты половины пенсии умершего супруга — 12 месяцев.