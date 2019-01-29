«Берут кровянку и ливерку». Где больше продуктов выходит на среднюю зарплату - в Минске или райцентре

Средняя зарплата минчан в декабре достигла 1567 рублей. Это почти на 192 рубля больше, чем в ноябре. А вот средняя зарплата в самом бедном районе Минской области — Любанском, в прошлом месяце была больше чем вдвое меньше, нежели в столице — 740,6 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются цены на продукты в райцентре и Минске и посчитал, сколько и чего могут купить жители в столице и Любани на среднюю зарплату.





Сколько продуктов могут купить минчане на среднюю зарплату?

За месяц цены на столичном Комаровском рынке, как и в минских магазинах, на многие продукты подросли. Заметно подорожали овощи. К примеру, перцы месяц назад во многих местах продавали по 4 рубля за кило. Теперь даже за 5 нужно искать. Капуста подорожала на 20 копеек, картошка на 9. А вот фрукты некоторые стали дешевле. Мандарины продают от 2 рублей, хурму — от 1,3, груши - по 3 рубля, апельсины - по 2,5.





Цены на мясо и птицу остались прежними — здесь никаких изменений. Зато сыры подорожали на пару десятков копеек. К примеру, «Российский» стоил 9 рублей за кило, а сейчас — 9,5.





Для подсчетов мы взяли номинальную начисленную среднюю заработную плату минских работников, то есть «грязную». В ноябре она составляла 1 375,3 рубля. Вычли из нее 13% подоходного налога и 1% отчислений в ФСЗН. «Чистыми» получилось 1 182,7 рубля. Те же вычеты мы сделали и из средней зарплаты за декабрь, которая была 1567 рублей. В итоге получилось 1 347,6 рубля.





Цены на продукты для сравнения мы взяли актуальные на 25 декабря 2018 года и 29 января 2019 и средние по Комаровскому рынку, потому что примерно такие же они и во многих столичных магазинах.





Несмотря на то, что средняя зарплата за декабрь значительно больше ноябрьской, количество некоторых продуктов, которые можно купить на эти деньги, увеличилось совсем немного, а некоторых даже уменьшилось. К примеру, в ноябре минчане могли купить 295 кило помидоров по цене 4 рубля. А в декабре этот овощ подорожал до 4,99 рубля и его на среднюю зарплату выходит уже только 270 кило.

Огурцы тоже сильно подорожали, на целых 1,5 рубля. В ноябре на среднюю зарплату можно было купить 337 килограммов, а в декабре — 269. Цена на колбасу за месяц увеличилась на 2,4 рубля. На ноябрьскую зарплату ее можно было купить 55 килограммов, а на декабрьскую — 56.





Сколько продуктов могут купить на среднюю зарплату жители райцентра?

А как отличаются цены и средняя зарплата в Любанском районе — самом бедном по итогам декабря в Минской области? В прошлом месяце «грязная» средняя зарплата там составила 740,6 рубля, «чистая» — 636,9.

Для подсчетов мы взяли средние цены по магазинам райцентра на 28 января. Стоит отметить, что почти все они ниже чем средние по Минску. Скажем, помидоры там можно купить по 4,2 рубля, а в Минске в среднем по 5. Белорусские яблоки в райцентре продают по 1 рублю, колбасу по 18,4, сыр по 9,2. Дороже обойдется там куриное бедро — кило стоит 5,23 рубля, огурцы — 5,6 рубля, бананы — 2,3.

Однако даже тех продуктов, которые в Любани стоят дешевле, на среднюю зарплату по району выходит значительно меньше, чем в Минске. Например, колбаса в столице на 5 рублей дороже, однако минчане ее могут купить 56 килограммов, а жители райцентра всего 34. Картошки, которая и там, и там стоит почти одинаково, у любанчан выйдет всего 923 килограмма, а у столичных жителей — 1689.





Люди, живущие в райцентре, отмечают, что большая часть горожан покупает "что подешевле", то есть «Медовую» колбасу, грудинку, сыр берут немногие.





— В шесть вечера, когда иду с работы, в магазине возле моего дома обычно очередь. Наблюдаю, что покупают люди. Многие берут кровянку, колбасы в кольце, ливерку, рулеты из птицы и сальтисоны. Молоко, любанский хлеб — он дешевле других. Это продуктовая корзина большинства. Некоторые покупают колбасы за 16−18 рублей по пол палочки. Берут пирожные, печенье, — рассказывает одна из жительниц города. — Многих дорогих продуктов — колбас, сыров, которые продают в Минске, у нас даже в ассортименте нет. Сыр по 14 рублей для наших людей уже очень дорого.