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«Было письмо президенту». Кто застроит 24 гектара, исключенные из ландшафтной зоны Минска
Вчера мы писали о том, что Александр Лукашенко
Из состава ландшафтно-рекреационной зоны указом президента изъяли участок в районе улицы Полины Меделки. По факту это сельхозземли, наполовину поросшие бурьяном. Тут построят многоэтажки, школу и проложат улично-дорожную сеть. Застройка предполагается высокоплотной — 6−7 тысяч квадратных метров на гектар.
Как рассказало TUT.BY несколько источников, эту территорию будет осваивать государственное объединение «Минскстрой». Оно выступает заказчиком строительства.
— Письмо [на имя президента] было, и согласие [президента] было, — говорит о выделении земли один из собеседников портала.
По его данным, дома будут строить из материалов производства Завода эффективных промышленных конструкций, входящего в структуру «Минскстроя». Это означает, что, скорее всего, жилье будет панельным. Сейчас же эта площадка задействована под выгрузку снега и выглядит вот так.
Чтобы узнать подробности о будущей застройке, мы направили запрос в «Минскстрой». Когда придет ответ — напишем об этом.
Отметим, что сельхозземли на Долгиновском тракте скоро
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Мы узнали, какая организация освоить эту землю, и как сейчас обстоят дела на площадке.
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