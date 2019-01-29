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«Было письмо президенту». Кто застроит 24 гектара, исключенные из ландшафтной зоны Минска

30.01.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Вчера мы писали о том, что Александр Лукашенко отдал 24 гектара ландшафтно-рекреационной зоны в районе Новинок под строительство жилья и школы. А теперь узнали, какая организация освоит эту землю, и как сейчас обстоят дела на площадке.


Из состава ландшафтно-рекреационной зоны указом президента изъяли участок в районе улицы Полины Меделки. По факту это сельхозземли, наполовину поросшие бурьяном. Тут построят многоэтажки, школу и проложат улично-дорожную сеть. Застройка предполагается высокоплотной — 6−7 тысяч квадратных метров на гектар.


Примерные границы участка. Изображение: «Яндекс. Карты»

Как рассказало TUT.BY несколько источников, эту территорию будет осваивать государственное объединение «Минскстрой». Оно выступает заказчиком строительства.

— Письмо [на имя президента] было, и согласие [президента] было, — говорит о выделении земли один из собеседников портала.

По его данным, дома будут строить из материалов производства Завода эффективных промышленных конструкций, входящего в структуру «Минскстроя». Это означает, что, скорее всего, жилье будет панельным. Сейчас же эта площадка задействована под выгрузку снега и выглядит вот так.





Чтобы узнать подробности о будущей застройке, мы направили запрос в «Минскстрой». Когда придет ответ — напишем об этом.

Отметим, что сельхозземли на Долгиновском тракте скоро будет осваивать еще один крупный государственный застройщик — ОАО «МАПИД». Речь идет о двух участках для строительства двух-трехэтажных домов и коттеджей.

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Теги: Минск
 
 
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