«Забросить» деньги с одной карточки на другую с помощью смартфона: сколько это стоит в наших банках

Стоимость перевода денег через мобильное приложение Что нужно знать

Альфа-Банк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии Перевод денег на карты других банков — 1 руб. Номер телефона (для клиентов банка) или реквизиты счета для перевода в другой банк.

Банк БелВЭБ

Перевод денег между картами банка, одного клиента — без комиссии, разных клиентов — 0,9% от суммы перевода. Перевод денег на карты других банков — 1% от суммы, минимум 1,50 руб. Для перевода на карту другого банка необходимо указать реквизиты счета.

Банк Дабрабыт (Банк Москва-Минск)

Перевод денег между картами банка, одного клиента — без комиссии, разных клиентов — 1% от суммы + 0,14 руб. Перевод денег на карты других банков — 1,5% от суммы +1 руб. Номер карты.

Банк Решение

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков — без комиссии. Для перевода на карту другого банка (произвольный платеж) необходимо указать реквизиты счета.

Белагропромбанк

Перевод денег между картами банка, одного клиента — без комиссии, разных клиентов — 1,5%, мин. 0,49 руб. Перевод денег на карты других банков — 1,5%, мин. 0,99 руб. Номер карточки и срок действия карточки.

Беларусбанк

Перевод денег между картами банка, одного клиента — без комиссии, разных клиентов — 1,5% от суммы. Перевод денег на карты других банков — 2,5% от суммы. Номер карты, срок действия. При совершении перевода на карту банка-нерезидента дополнительно нужно ввести имя и фамилию получателя на латинице.

Белгазпромбанк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков — 1,5% от суммы операции, мин. 0,49 рублей. Нужно знать только номер карты. При переводах между картами других банков РБ, на карте, с которой вы переводите деньги, обязательно должна быть подключена услуга «3-D Secure».

Банк ВТБ (Беларусь)

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков — 1% от суммы операции, мин. 1 руб. рублей. Номер карты. Для переводов с карты на карту обязательно должна быть подключена услуга «3-D Secure» (к карте отправителя).

Идея Банк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков по реквизитам и через ЕРИП — без комиссии. Через p2p переводы — 1,5%, мин. 2 руб. Для перевода между картами банка нужен только номер карты получателя. Для произвольного платежа нужны реквизиты счета или номер карты (через p2p переводы).

МТБанк

Через приложение пока можно переводить только между картами одного клиента. Без комиссии. Через интернет-банк можете сделать перевод на карты других банков, произвольный платеж — 1% от суммы, мин. 0,50 руб., через ЕРИП — без комиссии. Номер карты или реквизиты счета (при произвольном платеже).

Паритетбанк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков через ЕРИП — без комиссии, с помощью услуги «разовый платеж» — 1% от суммы, мин. 0,50 руб. Между картами банка — номер карты и срок действия. Для «разового платежа» — реквизиты счета.

Приорбанк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков — 1,2% от суммы +1,50 руб. Номер карты

РРБ-Банк

Сейчас пока есть приложение для iOS. Для Android приложение будет доступно на следующей неделе. Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков через ЕРИП — без комиссии, произвольным платежом — 1% от суммы, мин. 1 руб, макс. 150 руб. Между картами банка — номер карты, в другие банки по произвольному платежу — реквизиты счета.

Технобанк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Но если карта отправителя с овердрафтом, то комиссия — 3% от суммы (между картами разных клиентов). Также можно через ЕРИП, без комисии. Перевод денег на карты других банков (мин.сумма 5 руб.) — 1,5% мин. 2 руб. С неименной карты перевод невозможен, на неименную — можно). Между картами банка (разных клиентов) и в другие банки — номер карты и платежный пароль.

Цептер Банк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков (только через ЕРИП) — без комиссии (со стороны банка). Номер карты.

Белорусский народный банк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков через ЕРИП — без комиссии, произвольным платежом — 1% от суммы, мин. 1 руб, макс. 5 руб. Номер карты, для произвольного платежа — реквизиты счета.

Белинвестбанк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии Перевод денег на карты других банков (только Беларусбанк и Белагропромбанк) — 1,5% от суммы, мин. 0,49 руб Номер карты.

БСБ Банк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков — без комиссии со стороны банка (может быть комиссия со стороны банка-получателя за зачисление). Номер карты, для произвольного платежа — реквизиты счета.

БТА Банк

Перевод денег между картами банка (одного и разных клиентов) — без комиссии. Перевод денег на карты других банков через ЕРИП — без комиссии, произвольным платежом — 0,8%, мин. 0,50 руб. Номер карты. Для произвольного платежа — реквизиты счета.

БПС-Сбербанк

Перевод денег между картами банка, одного клиента — без комиссии, разных клиентов — 2 руб. Перевод денег на карты других банков — 1,5% от суммы, мин. 2 руб. Номер карты.

Статусбанк