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Заканчивается «автогражданка»: приложение для водителей подскажет, где поблизости продают страховки
Белорусский разработчик платформы для автомобилистов AutoCare.BY предложит новую функцию для тех, кому понадобилось купить страховку. С помощью приложения можно будет легко найти точки продажи страховых полисов «автогражданки».
Потребность внедрения карты точек страхования возникла из личного опыта разработчиков. Потом был проведен опрос пользователей платформы. Как оказалось, большинство водителей едут к своему постоянному страховщику после его звонка. Но при этом значительная часть автомобилистов просто заезжает по пути в первую попавшуюся компанию.
— Основная задача нашего приложения — сделать обслуживание автомобиля максимально комфортным. И сейчас мы делаем очередной шаг в этом направлении, ведь ОСГО является обязательной и достаточно утомительной процедурой, которая при наличии даже минимальной очереди в точке продаж становится еще и времязатратной, — объясняют представители платформы. — С предложением создания единой карты мы обратились ко всем шести участникам страхового рынка и с тремя из них уже плотно работаем. Высококонкурентные рынки постепенно приходят к пониманию, что конкурировать ценой становится нецелесообразным, и на ведущие места в завоевании клиента выходят технологичность, комфорт, и, в конце концов, улыбка персонала.
В приложение AutoCare.BY разработчик внедряет новую функцию — поиск услуги обязательного страхования гражданской ответственности. Для этого была создана единая карта точек продаж ОСГО, которая постоянно развивается. Со временем на карте будут появляться все новые и новые точки.
— Пока большинство партнеров нашего приложения расположены в Минске. Внедрение карты точек страхования позволит нам вовлечь и регионы. Это важно для развития приложения. В содействии с организациями, уполномоченными Бюро по транспортному страхованию, и сообществом автомобилистов карта будет поддерживаться в актуальном состоянии, — рассказал один из разработчиков приложения.
Автомобилистам предлагаются точки продаж компаний ЗАСО «ТАСК», ЗАСО «Белнефтестрах», СООО «Белкоопстрах». Каждая запись снабжена контактными телефонами, адресом, возможностью заказа «обратного звонка» и точкой географической привязки для построения маршрута. На момент публикации материала выбрать представителя страховой компании можно в 63 населенных пунктах, а всего на карте нанесено 426 точек. Также приложение напомнит водителю о сроках истечения ОСГО за 10 дней.
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Белорусский разработчик платформы для автомобилистов AutoCare анонсировал новую функцию - поиск точек страхования по ОСГО. Застраховать машину по «автогражданке»...
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