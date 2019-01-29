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Заканчивается «автогражданка»: приложение для водителей подскажет, где поблизости продают страховки

30.01.2019 07:49 — Разное | Tut.by  
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Белорусский разработчик платформы для автомобилистов AutoCare.BY предложит новую функцию для тех, кому понадобилось купить страховку. С помощью приложения можно будет легко найти точки продажи страховых полисов «автогражданки».


Приложение AutoCare.by по сути является аналогом сервисной книги для автовладельца. Оно помогает не забыть о страховке, техосмотре и следит за выполнением регламентных работ по обслуживанию и ремонту. Вам необходимо лишь обновлять пробег.

Потребность внедрения карты точек страхования возникла из личного опыта разработчиков. Потом был проведен опрос пользователей платформы. Как оказалось, большинство водителей едут к своему постоянному страховщику после его звонка. Но при этом значительная часть автомобилистов просто заезжает по пути в первую попавшуюся компанию.

— Основная задача нашего приложения — сделать обслуживание автомобиля максимально комфортным. И сейчас мы делаем очередной шаг в этом направлении, ведь ОСГО является обязательной и достаточно утомительной процедурой, которая при наличии даже минимальной очереди в точке продаж становится еще и времязатратной, — объясняют представители платформы. — С предложением создания единой карты мы обратились ко всем шести участникам страхового рынка и с тремя из них уже плотно работаем. Высококонкурентные рынки постепенно приходят к пониманию, что конкурировать ценой становится нецелесообразным, и на ведущие места в завоевании клиента выходят технологичность, комфорт, и, в конце концов, улыбка персонала.

В приложение AutoCare.BY разработчик внедряет новую функцию — поиск услуги обязательного страхования гражданской ответственности. Для этого была создана единая карта точек продаж ОСГО, которая постоянно развивается. Со временем на карте будут появляться все новые и новые точки.

— Пока большинство партнеров нашего приложения расположены в Минске. Внедрение карты точек страхования позволит нам вовлечь и регионы. Это важно для развития приложения. В содействии с организациями, уполномоченными Бюро по транспортному страхованию, и сообществом автомобилистов карта будет поддерживаться в актуальном состоянии, — рассказал один из разработчиков приложения.

Автомобилистам предлагаются точки продаж компаний ЗАСО «ТАСК», ЗАСО «Белнефтестрах», СООО «Белкоопстрах». Каждая запись снабжена контактными телефонами, адресом, возможностью заказа «обратного звонка» и точкой географической привязки для построения маршрута. На момент публикации материала выбрать представителя страховой компании можно в 63 населенных пунктах, а всего на карте нанесено 426 точек. Также приложение напомнит водителю о сроках истечения ОСГО за 10 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский разработчик платформы для автомобилистов AutoCare анонсировал новую функцию - поиск точек страхования по ОСГО. Застраховать машину по «автогражданке»...
 
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