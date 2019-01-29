Ветроэлектростанций станет больше

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Разработан проект указа Президента «О возобновляемых источниках энергии», который предусматривает новые подходы к развитию возобновляемых источников энергии.





Возобновляемая или регенеративная энергия (зелёная энергия) — энергия из источников, которые по человеческим понятиям являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения.

Использование энергии ветра растёт в мире примерно на 30% в год.

Ветроэлектростанция действует и в Мстиславле. Её мощность составляет 1 МВт.

— В среднем ветроэлектростанция в месяц вырабатывает 120 тыс. кВт. ч электроэнергии при месячном потреблении района 3,3 млн кВт. ч, — рассказывает заместитель начальника района электрических сетей по сбыту электроэнергии Роман Кочнев. — Если сравнивать, то цифра кажется не такой уж и значительной. Но этого количества электроэнергии хватило было, например, для месячной работы ОАО «Мстиславльлён», такого крупного акционерного общества, как «Сож-Агро», на два месяца работы УКПП «Водоканал», полмесяца — ПУП «Мстиславльмолоко».

Выработка электроэнергии ветроэлектростанцией зависит от того, насколько ветреным был тот или другой месяц года. В 2018 году больше всего дули ветры в апреле, и выработка электроэнергии ветроэлектростанцией достигла 200 кВт. ч, а это почти в два раза больше обычного.

Использование ветра в качестве выработки электроэнергии в районе планируется и дальше. На ближайшие год-два запланировано строительство ветроэлектростанции в урочище Кокотово. Кроме того, как отметил первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов, действует инвестиционный проект на строи­тельство электростанции вблизи д. Асмоловичи на использовании солнечной энергии стоимостью 140,8 тыс. долларов США. Его реализовывает закрытое акционерное общество «РЕАГ Могилёв».

Один из аспектов проекта указа касается взаимодействия возобновляемых источников энергии с энергосистемой Беларуси.

«Необходимо обеспечить хотя бы минимальное режимное взаимодействие с энергосистемой, чтобы мы понимали, как эти объекты будут работать в ней, особенно после ввода БелАЭС», — цитирует БелТА заместителя министра энергетики Республики Беларусь Ольгу Прудникову.