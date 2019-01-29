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Ветроэлектростанций станет больше
30.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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Разработан проект указа Президента «О возобновляемых источниках энергии», который предусматривает новые подходы к развитию возобновляемых источников энергии.
Возобновляемая или регенеративная энергия (зелёная энергия) — энергия из источников, которые по человеческим понятиям являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения.
Использование энергии ветра растёт в мире примерно на 30% в год.
Ветроэлектростанция действует и в Мстиславле. Её мощность составляет 1 МВт.
— В среднем ветроэлектростанция в месяц вырабатывает 120 тыс. кВт. ч электроэнергии при месячном потреблении района 3,3 млн кВт. ч, — рассказывает заместитель начальника района электрических сетей по сбыту электроэнергии Роман Кочнев. — Если сравнивать, то цифра кажется не такой уж и значительной. Но этого количества электроэнергии хватило было, например, для месячной работы ОАО «Мстиславльлён», такого крупного акционерного общества, как «Сож-Агро», на два месяца работы УКПП «Водоканал», полмесяца — ПУП «Мстиславльмолоко».
Выработка электроэнергии ветроэлектростанцией зависит от того, насколько ветреным был тот или другой месяц года. В 2018 году больше всего дули ветры в апреле, и выработка электроэнергии ветроэлектростанцией достигла 200 кВт. ч, а это почти в два раза больше обычного.
Один из аспектов проекта указа касается взаимодействия возобновляемых источников энергии с энергосистемой Беларуси.
«Необходимо обеспечить хотя бы минимальное режимное взаимодействие с энергосистемой, чтобы мы понимали, как эти объекты будут работать в ней, особенно после ввода БелАЭС», — цитирует БелТА заместителя министра энергетики Республики Беларусь Ольгу Прудникову.
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Разработан проект указа Президента «О возобновляемых источниках энергии», который предусматривает новые подходы к развитию возобновляемых источников энергии....
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