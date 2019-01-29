ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветроэлектростанций станет больше

30.01.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Ветроэлектростанций станет больше
Сергей Микулич

Автор

Разработан проект указа Президента «О возобновляемых источниках энергии», который предусматривает новые подходы к развитию возобновляемых источников энергии.

Ветроэлектростанций станет больше

Ветроэлектростанция в Мстиславле

Возобновляемая или регенеративная энергия (зелёная энергия) — энергия из источников, которые по человеческим понятиям являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения.

Использование энергии ветра растёт в мире примерно на 30% в год.

Ветроэлектростанция действует и в Мстиславле. Её мощность составляет 1 МВт.

— В среднем ветроэлектростанция в месяц вырабатывает 120 тыс. кВт. ч электроэнергии при месячном потреблении района 3,3 млн кВт. ч, — рассказывает заместитель начальника района электрических сетей по сбыту электроэнергии Роман Кочнев. — Если сравнивать, то цифра кажется не такой уж и значительной. Но этого количества электроэнергии хватило было, например, для месячной работы ОАО «Мстиславльлён», такого крупного акционерного общества, как «Сож-Агро», на два месяца работы УКПП «Водоканал», полмесяца — ПУП «Мстиславльмолоко».

Выработка электроэнергии ветроэлектростанцией зависит от того, насколько ветреным был тот или другой месяц года. В 2018 году больше всего дули ветры в апреле, и выработка электроэнергии ветроэлектростанцией достигла 200 кВт. ч, а это почти в два раза больше обычного.
Использование ветра в качестве выработки электроэнергии в районе планируется и дальше. На ближайшие год-два запланировано строительство ветроэлектростанции в урочище Кокотово. Кроме того, как отметил первый заместитель председателя райисполкома Виктор Косолапов, действует инвестиционный проект на строи­тельство электростанции вблизи д. Асмоловичи на использовании солнечной энергии стоимостью 140,8 тыс. долларов США. Его реализовывает закрытое акционерное общество «РЕАГ Могилёв».

Один из аспектов проекта указа касается взаимодействия возобновляемых источников энергии с энергосистемой Беларуси.

«Необходимо обеспечить хотя бы минимальное режимное взаимодействие с энергосистемой, чтобы мы понимали, как эти объекты будут работать в ней, особенно после ввода БелАЭС», — цитирует БелТА заместителя министра энергетики Республики Беларусь Ольгу Прудникову.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
Мстиславль стал городом-участником «Соглашения мэров по климату и энергии»
В озеро на посёлке Кирова местные рыбаки запустили 150 килограммов рыбы
Представители Мстиславля приняли участие в первом заседании Клуба Соглашения мэров
В учреждениях образования Мстиславского района прошли экологические уроки «Хранители воды»
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разработан проект указа Президента «О возобновляемых источниках энергии», который предусматривает новые подходы к развитию возобновляемых источников энергии....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Забросить» деньги с одной карточки на другую с помощью смартфона: сколько это стоит в наших банках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика