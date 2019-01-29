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2 февраля в Могилеве – «Белорусская лыжня-2019»
30.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
2 февраля в Печерском лесопарке Могилева пройдет «Белорусская лыжня-2019». Областной спортивный праздник соберет любителей лыжного спорта со всех районов Приднепровского края, Могилева и Бобруйска.
Помимо спортивной составляющей организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов города. Гостей и участников мероприятия угостят солдатской кашей с чаем. На площадке будут работать объекты розничной торговли, осуществляться прокат лыж, функционировать зоны активности.
Программа:
до 9.00 – прибытие команд к месту старта;
9.00-10.00 – регистрация участников, прибывших из районов, получение номеров;
10.30 – торжественное открытие;
11.00 – старт лыжной эстафеты 3х1 км среди команд районов;
11.40 – старт лыжной эстафеты 3х1 км среди руководства, команд комитетов, главных управлений и управлений облисполкома;
12.30 – массовые лыжные забеги на дистанции 1, 2 и 3 км.
В программе возможны изменения.
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2 февраля в Печерском лесопарке Могилева пройдет «Белорусская лыжня-2019». Областной спортивный праздник соберет любителей лыжного спорта со всех районов...
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