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2 февраля в Могилеве – «Белорусская лыжня-2019»

30.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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2 февраля в Печерском лесопарке Могилева пройдет «Белорусская лыжня-2019». Областной  спортивный праздник соберет любителей лыжного спорта со всех районов Приднепровского края, Могилева и Бобруйска.

 

2 февраля в Могилеве – «Белорусская лыжня-2019»
Снимок носит иллюстративный характер. Фото Михаила Левцова.

 

Помимо спортивной составляющей организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов города. Гостей и участников мероприятия угостят солдатской кашей с чаем. На площадке будут работать объекты розничной торговли, осуществляться прокат лыж, функционировать зоны активности.

 

Программа:

до 9.00 – прибытие команд к месту старта;

9.00-10.00 – регистрация участников, прибывших из районов, получение номеров;

10.30 – торжественное открытие;

11.00 – старт лыжной эстафеты 3х1 км среди команд районов;

11.40 – старт лыжной эстафеты 3х1 км среди руководства, команд комитетов, главных управлений и управлений облисполкома;

12.30 – массовые лыжные забеги на дистанции 1, 2 и 3 км.

В программе возможны изменения.


 
Теги: Могилев
 
 
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  2 февраля в Печерском лесопарке Могилева пройдет «Белорусская лыжня-2019». Областной  спортивный праздник соберет любителей лыжного спорта со всех районов...
 
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