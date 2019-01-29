"Процедура в салоне – не панацея", - топ-стилист о популярных услугах для красоты волос среди минчанок

Вы можете ежедневно менять маникюр, следить за трендами в одежде, обладать безупречным стилем, но если ваши волосы не в порядке, образ все равно будет смазанным и блеклым. Девушки и женщины Минска уже усвоили этот урок и активно посещают салоны. Топ-стилист с почти 20-летним стажем Евгений Шатохин рассказал порталу Interfax.by , чего хотят минчанки от парикмахеров и какие процедуры для волос наиболее популярны в столице.

"По моим ощущениям, а я 19 лет в сфере, могу сказать, что девушки и женщины Минска стали посещать салоны чаще. При этом если раньше они просто приходили на стрижки, либо окраски, то теперь их также интересуют различные уходы за волосами, укладки и прически", - рассказал Е.Шатохин.

По его словам, список наиболее популярных процедур все еще возглавляет окрашивание. Е.Шатохин отметил, что сейчас на пике естественность, однако активно набирают обороты модные веяния из прошлого, то, что было популярно 20 лет назад – яркость.

"Новая тенденция - это яркие цвета, даже ультра яркие. Однако остаются популярными и естественные пастельные тона, а также сложные окрашивания с растяжкой темных корней к светлым концам в различных вариациях (более светлые, менее светлые) и, конечно, натуральные оттенки", - рассказал Е.Шатохин. Он отметил, что трендсеттером у минчанок остается Инстаграм, где они находят фотографии моделей, звезд, например, с чистым-чистым блондом, либо с каким-нибудь шикарным плавным окрашиванием, и хотят повторить нечто подобное у себя на голове.

Второй по популярности процедурой, по словам топ-стилиста, является осветление. "Ведь для того, чтобы сделать яркое окрашивание, необходимо сначала высветлиться в блондинку.

Следующая популярная процедура - следствие первых двух – это восстановление волос. "К сожалению, все процедуры, при которых убирается натуральный пигмент из волос, очень травматичны для волоса и для блеска. Для придания красивого вида надо их восстанавливать", - рассказал Е.Шатхоин. По его словам, процедур великое множество, как каких-то разовых, так и курсов, которые делаются за три-пять-шесть процедур, а потом еще необходимо будет ходить на поддерживание.

Если конкретнее говорить о восстановлении, то, по словам, топ-стилиста, самыми популярными являются процедуры, которые работают не только с волосами, но и с кожей головы. "Потому что волосы растут из волосяных фолликул и из кожи головы. Какими они появляются из луковиц, такими и будут на концах. Если они тонкие и истощенные, получить длинные красивые концы невозможно", - говорит Е.Шатохин. Он подчеркивает, что "надо начинать работать именно с кожи: очищать, делать маски для кожи головы, которые увлажняют, улучшают кровообращение и метаболизм".

Топ-стилист рассказал, что также пользуются спросом и различные спреи для кожи головы, препятствующие выпадению и стимулирующие обмен веществ.

Интересует минчанок и глубокая очистка волос. "На волосы оседает много загрязнений из воздуха, которые не смываются обычными шампунями, поэтому применяются шампуни для глубокой очистки. А в салонах первое, что делают клиенту – это как раз моют голову такими средствами", - сказал Е.Шатохин.

Конечно, не теряют актуальности стрижки и наращивание волос. Е.Шатохин отмечает, что "остаются востребованными стрижки на длинные волосы. Также большой популярностью пользуются стрижки боб в различных вариациях: простой боб, градуированный боб. Кроме того на пике, безусловно, пикси. Различные короткие варианты".

Топ-стилист рассказал, что наращивание до сих пор в списке востребованных процедур, однако изменилась его цель. По словам Е.Шатохина, если раньше целью была длина – "были короткие волосы, потом бац – длинные до пояса тонкие, не постриженные" – то теперь наращивание используют для придания объема и большей плотности. "Актуальны ленточные наращивания, микрокапсулы. Сейчас делают так, чтобы никто не заметил и не мог подумать, что у девушки наращивание. Аккуратно постригают концы или делают на эти не свои волосы стрижку ", - сказал Е.Шатохин. Он подчеркнул, что на данный момент актуальна и востребована как можно более максимальная натурализация.

Топ-стилист отметил, что набирает популярность процедура по восстановлению связей в волосах. "Эта процедура появилась года три назад. Так называемые плексы добавляются и в краситель, чтобы во время окраски минимально воздействовать на структуру волоса. Также с их помощью делается отдельная процедура по восстановлению волос после окрашивания, которая придает блеск, облегчает расчесывание, улучшает окрашивание и обеспечивает здоровый внешний вид волос", - рассказал Е.Шатохин.

По его словам, также становятся актуальными различные процедуры на основе натуральных ингредиентов. "Множество процедур такого плана, которые работают на волосах на протяжении долгого времени. Например, "процедура эковосстановления волос "Сила бамбука" – это комплекс ухода за кожей головы и за волосами. Он помогает избавиться от таких проявлений как перхоть, выпадение, истончение, сухость, посеченность, отсутствие блеска", - сказал Е.Шатохин

Он подчеркнул, что процедура для волос в салоне – это не панацея. "Нужно иметь хороший домашний уход, чтобы поддерживать то, что сделано в салоне. Домашний уход – очень важная часть ухода за волосами. Без него от салона не будет стойкого и длительного эффекта", - сказал топ-стилист.

Говоря об уходящих трендах, Е.Шатохин отметил, что популярноее ранее кератиновое выпрямления отходит на задний план. "Наконец-то, через 10 лет все поняли, что это не так полезно, не столько даже для клиента - хотя, оно, безусловно, влияет на структуру волос, и они становятся хуже - как для мастеров салонов и для тех, кто находится в помещении", - сказал топ-стилист

Ламинирование же все еще актуально и пользуется спросом. Процедура представляет собой покрытие волос тоненькой плёночкой, которая защищает их от внешних агрессивных воздействий. "Но стоит помнить, что это носит чисто косметический эффект", - отметил Е.Шатохин.