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Официально: в налоговую теперь можно жаловаться в электронном виде
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С 1 января изменился порядок обжалования решений налоговых органов. Отныне жалобы на решение налогового органа, действия либо бездействие его представителей можно подавать не только в бумажном, но и электронном формате,
Подлинность этих жалоб будет проверяться с помощью средств электронной цифровой подписи, а для физических лиц, не являющихся ИП, – через личный кабинет плательщика.
Кроме того, с этого года у плательщиков появилось право выбора вышестоящего налогового органа. Они смогут самостоятельно решить, куда направить своё обращение: в соответствующую инспекцию МНС по области, Минску или напрямую в МНС.
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С 1 января изменился порядок обжалования решений налоговых органов. Отныне жалобы на решение налогового органа, действия либо бездействие его представителей...
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