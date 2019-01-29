Официально: в налоговую теперь можно жаловаться в электронном виде

С 1 января изменился порядок обжалования решений налоговых органов. Отныне жалобы на решение налогового органа, действия либо бездействие его представителей можно подавать не только в бумажном, но и электронном формате, сообщает беларуское Министерство по налогам и сборам.

Подлинность этих жалоб будет проверяться с помощью средств электронной цифровой подписи, а для физических лиц, не являющихся ИП, – через личный кабинет плательщика.

Кроме того, с этого года у плательщиков появилось право выбора вышестоящего налогового органа. Они смогут самостоятельно решить, куда направить своё обращение: в соответствующую инспекцию МНС по области, Минску или напрямую в МНС.