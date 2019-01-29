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Официально: в налоговую теперь можно жаловаться в электронном виде

30.01.2019 09:09 — Разное | KYKY  
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С 1 января изменился порядок обжалования решений налоговых органов. Отныне жалобы на решение налогового органа, действия либо бездействие его представителей можно подавать не только в бумажном, но и электронном формате, сообщает беларуское Министерство по налогам и сборам.

Подлинность этих жалоб будет проверяться с помощью средств электронной цифровой подписи, а для физических лиц, не являющихся ИП, – через личный кабинет плательщика. 

Кроме того, с этого года у плательщиков появилось право выбора вышестоящего налогового органа. Они смогут самостоятельно решить, куда направить своё обращение: в соответствующую инспекцию МНС по области, Минску или напрямую в МНС.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января изменился порядок обжалования решений налоговых органов. Отныне жалобы на решение налогового органа, действия либо бездействие его представителей...
 
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