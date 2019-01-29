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Новый Mercedes Sprinter превратили в приподнятый автодом с постоянным полным приводом

30.01.2019 09:28 — Разное | Tut.by  
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Новый Mercedes Sprinter потихоньку обрастает различными переделками на своей основе — так, в конце прошлого года начались продажи полноприводных версий фургона, а немецкая компания La Strada уже подготовила на базе Sprinter 4×4 автодом.


Построенный на базе мерседесовского полноприводника дом на колесах называется Regent S 4WD и предлагается с двумя вариантами системы полного привода. В первом случае это подключаемый полный привод от заводского Sprinter 4×4 с электронной системой 4ETS, имитирующей блокировки дифференциалов. Но за доплату Regent S 4WD можно оснастить системой постоянного полного привода, разработанной La Strada совместно с австрийской компанией Oberaigner. Такой автодом можно оснастить также механическими блокировками, понижающим рядом и внедорожными шинами.


Подвеска у Regent S 4WD по сравнению с обычным Sprinter завышена на 110 мм спереди и 80 мм сзади. Доступные агрегаты — 2,2-литровый 161-сильный турбодизель или дизель V6 объемом 3 л с отдачей 190 сил.


Фотографиями интерьера в La Strada не поделились. Известно, что в «базе» Regent S 4WD располагает четырьмя посадочными местами, но спальное место можно обустроить только для двоих (еще одно ложе — за доплату). В центральной части находится хозяйственная зона с раскладным столиком и небольшой кухней с газовой плитой и холодильником. Предусмотрен и компактный санузел с туалетом, душем и раковиной. Как и у исходного фургона, в списке опций автодома — адаптивный круиз-контроль, слежение за дорожной разметкой и система кругового обзора.


Такой дом, который можно взять с собой на бездорожье, в Германии стоит от 80 265 евро.

 
 
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Новый Mercedes Sprinter потихоньку обрастает различными переделками на своей основе - так, в конце прошлого года начались продажи полноприводных версий фургона, а...
 
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