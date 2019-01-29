Лукашенко выделил более 900 тысяч рублей учебным заведениям БПЦ





Белорусская православная церковь получит от государства в 2019 году 905,4 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал президент 29 января.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, деньги будут выделены из резервного фонда президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений.

При этом Минской духовной академии выделят 180,4 тыс. рублей, Минской духовной семинарии – 337,3 тыс. рублей, Витебской духовной семинарии – 216,9 тыс. рублей, Минскому духовному училищу Минской епархии – 170,8 тыс. рублей.

В пресс-службе отметили, что суммы определены исходя из требований законодательства республики в отношении бюджетных организаций, а также с учетом штата указанных образовательных учреждений БПЦ и количества обучающихся в них.