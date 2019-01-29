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Тим Кук пообещал снизить цены на iPhone в странах, чьи валюты ослабли к доллару

30.01.2019 09:42 — Разное | Tut.by  
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Глава Apple Тим Кук заявил о планах снизить цены на некоторые iPhone в странах, где имело место серьезное ослабление национальных валют по отношению к американскому доллару. В том числе, это может коснуться России, Индии, Китая и Бразилии. Об этом пишет TJournal со ссылкой на Reuters.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Заявление главы Apple поступило после того, как компания сообщила о первом в истории падении продаж iPhone в праздничный период. До этого снижение цен на устройства происходило лишь однажды — в 2007 году после премьеры первого iPhone.

По словам главы Apple, компания готова скорректировать цены в зависимости от роста доллара по отношению к местным валютам. Кук не назвал конкретные страны, где может снизить цены на свою технику. Как отметило Reuters, в Китае местные реселлеры уже начали снижать стоимость iPhone после падения продаж.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Это первый раз в истории, когда Apple заявила о подобных планах.
 
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