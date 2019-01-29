80-летнюю пинчанку судили за продажу рублевых пакетов

Налоговая установила, что белоруска занимается предпринимательской деятельностью без государственной регистрации. Дело рассматривал экономический суд Брестской области.
Выяснилось, что 23 августа 2018 года пенсионерке уже вручали уведомление-предупреждение об ответственности за незаконное предпринимательство. Очередное нарушение с ее стороны было зафиксировано 5 октября.
Фемида постановила, что пенсионерка виновна. Однако с учетом незначительного вреда, а также личности и возраста женщины суд освободил ее от административной ответственности. Постановление о прекращении дела не обжаловалось, сообщили в Верховном суде Республики Беларусь.