80-летнюю пинчанку судили за продажу рублевых пакетов

Налоговая установила, что белоруска занимается предпринимательской деятельностью без государственной регистрации. Дело рассматривал экономический суд Брестской области.

Выяснилось, что 23 августа 2018 года пенсионерке уже вручали уведомление-предупреждение об ответственности за незаконное предпринимательство. Очередное нарушение с ее стороны было зафиксировано 5 октября.