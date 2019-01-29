Исландия возглавила список самых безопасных стран мира

Журнал Global Finance представил рейтинг наиболее безопасных стран планеты 2019-го года. На первом месте оказалась Исландия.

Эксперты рассчитывали индекс безопасности стран по ряду параметров, среди которых – возможность войны, уровень преступности и личной безопасности жителей, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия.

Следом за Исландией в рейтинге идет Швейцария, замыкает тройку лидеров Финляндия. Также в первой двадцатке – такие государства, как Сингапур, Новая Зеландия, Канада и т.д.

США оказались лишь на 65-м месте в связи с большим уровнем насильственных преступлений. Беларусь почему-то в рейтинг не включили, а вот Россия стала 108-й. Эксперты объясняют это экономическим спадом страны-соседки и повышенной опасностью государства для мирового сообщества.

Наиболее опасными странами планеты стали Гватемала, Йемен и Филиппины.