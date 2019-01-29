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Исландия возглавила список самых безопасных стран мира
30.01.2019 08:32 — Разное | Аргументы и факты
Журнал Global Finance представил
Эксперты рассчитывали индекс безопасности стран по ряду параметров, среди которых – возможность войны, уровень преступности и личной безопасности жителей, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия.
Следом за Исландией в рейтинге идет Швейцария, замыкает тройку лидеров Финляндия. Также в первой двадцатке – такие государства, как Сингапур, Новая Зеландия, Канада и т.д.
США оказались лишь на 65-м месте в связи с большим уровнем насильственных преступлений. Беларусь почему-то в рейтинг не включили, а вот Россия стала 108-й. Эксперты объясняют это экономическим спадом страны-соседки и повышенной опасностью государства для мирового сообщества.
Наиболее опасными странами планеты стали Гватемала, Йемен и Филиппины.
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Следом за Исландией в рейтинге идет Швейцария, замыкает тройку лидеров Финляндия.
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