Парламент Британии отклонил поправку об отсрочке Brexit

Депутаты парламента Великобритании отклонили поправку к биллю о Brexit, требовавшую от правительства его отсрочки на несколько месяцев. Против был 321 голос, за – 298, сообщает ТАСС .

Поправка передала бы контроль за процессом Brexit от исполнительной власти законодательной. Против выступало правительство премьер-министра Терезы Мэй, тогда как оппозиционная Лейбористская партия поддержала инициативу.

Также, по информации агентства, британские парламентарии приняли поправку об исключении возможности Brexit без сделки, за что проголосовали 318 человек.

Поправка к биллю о Brexit добавляет в текст документа слова о том, что выход Британии из состава Евросоюза без сделки об условиях дальнейшего сотрудничества должен быть отвергнут. Против поправки, внесенной членом Лейбористской партии Кэролайн Спелман, высказались 310 депутатов.

Отмечается, что поправка не уточняет, как именно должен быть отвергнут вариант жесткого Brexit. Одобренная Палатой общин поправка не является обязывающей для правительства Мэй, но главе консервативного правительства меньшинства будет сложно не учитывать мнение парламента. Премьер и члены ее кабинета не раз заявляли, что готовы осуществить Brexit 29 марта даже при отсутствии сделки с ЕС, хотя этот вариант не желателен.

Ранее Палата общин отвергла пять других поправок к биллю о Brexit.

Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта, но парламент отказывается одобрять реализацию соглашения об условиях «развода», согласованных правительством Мэй и брюссельскими переговорщиками. Это усиливает угрозу выхода страны из Евросоюза без сделки. Такой сценарий предполагает одновременное прекращение членства в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке (ЕЕР), а также введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. Это может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, стать причиной дефицита некоторых товаров и препятствовать торговле между Соединенным Королевством и странами ЕС, что отрицательно скажется на экономике страны.