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Выступление оркестра Полоцкого пограничного отряда

30.01.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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31 января в 14.00 в Доме культуры г.п. Освея Верхнедвинского района перед населением с концертной программой выступит военный оркестр Полоцкого пограничного отряда.

В ходе мероприятия пограничники расскажут об изменениях в законодательстве о государственной границе, проинформируют население об основных вопросах государственной пограничной политики, а также разъяснят условия и порядок поступления в Институт пограничной службы и другие высшие учебные заведения в интересах органов пограничной службы в 2019 году.

 
 
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> 31 января в 14.00 в Доме культуры г.п. Освея Верхнедвинского района перед населением с концертной программой выступит военный оркестр Полоцкого пограничного отряда....
 
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