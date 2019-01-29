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Второй год подряд карта рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) отмечена наградой Брэнд года

30.01.2019 10:22 — Разное | Myfin  
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Второй год подряд карта рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) отмечена наградой Брэнд года
фото: brendgoda.by
Второй год подряд карта рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) отмечена наградой Брэнд года

Ольга Жукова, начальник отдела рекламы, связей с общественностью и маркетинга банка ВТБ (Беларусь): «Нам особенно приятно, что столь высокой оценкой мы отмечены именно в той номинации, где лидеров определяют сами потребители. Мы благодарим организаторов конкурса, наших многочисленных партнеров, а также всех наших клиентов. Банк ВТБ всегда стремится предоставлять лучший сервис, и эта награда станет для нас еще одним стимулом совершенствовать наши финансовые услуги и продукты».

 
 
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Карта рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) удостоена серебряной медали профессионального конкурса Брэнд года 2018 в номинации Карты рассрочки .
 
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