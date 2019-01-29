Второй год подряд карта рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) отмечена наградой Брэнд года



фото: brendgoda.by

Ольга Жукова, начальник отдела рекламы, связей с общественностью и маркетинга банка ВТБ (Беларусь): «Нам особенно приятно, что столь высокой оценкой мы отмечены именно в той номинации, где лидеров определяют сами потребители. Мы благодарим организаторов конкурса, наших многочисленных партнеров, а также всех наших клиентов. Банк ВТБ всегда стремится предоставлять лучший сервис, и эта награда станет для нас еще одним стимулом совершенствовать наши финансовые услуги и продукты».